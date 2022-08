Le président de la République reçoit aujourd’hui et pour trois jours son homologue français Emmanuel Macron. Enjeux régionaux, apaisement des mémoires, les visas et le partenariat économique sont les principaux sujets inscrits à l’ordre du jour de leurs entretiens. Objectif : relancer un bilatéral essentiel et reprendre la partie du rapprochement souvent perturbé.

Par Hakim Ould Mohamed

Le président français Emmanuel Macron effectuera, dès aujourd’hui, une visite de trois jours en Algérie qui le conduira d’abord à Alger et, ensuite, à Oran, deuxième ville du pays. C’est une escale dédiée exclusivement à la jeunesse et à l’avenir, selon l’entourage du président français. «Le président de la République a fait le choix d’orienter cette visite vers l’avenir, les start-up, l’innovation, la jeunesse, des secteurs nouveaux», a souligné mardi l’Elysée. A comprendre par-là que la question mémorielle n’est pas un sujet central de cette visite, mais un échange franc, sur tous les sujets, est promis avec des dizaines de jeunes, à Alger, peu après la visite du cimetière du Saint-Eugène. La question de l’histoire a maintes fois soulevé des vagues, mais les Français veulent désormais que le sujet soit d’abord «un problème franco-français» auquel ils tenteraient d’apporter des solutions à travers le «travail qui se fait actuellement dans le prolongement du rapport Stora». Cette question mémorielle a été d’ailleurs à la source directe de la brouille de l’automne 2021, lorsque Alger a rappelé son ambassadeur en poste à Paris pendant trois longs mois. Depuis, Alger et Paris ont opté en faveur d’un réchauffement progressif de leurs relations ; les priorités et les grands enjeux de l’heure ayant relégué à la seconde case le différend entre les deux pays au sujet de la question mémorielle. Ce n’est pas pour rien que le sujet est évacué presque totalement du programme de la visite, exception faite de l’escale d’Emmanuel Macron au cimetière de Saint-Eugène et au monument des Martyrs où il devra déposer une gerbe de fleurs, accompagné par la Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Les deux hommes se livreront ensuite à un long entretien politique durant lequel les sujets de l’heure auront toute leur place, dont la guerre en Ukraine et les conséquences sur l’Europe et l’économie mondiale et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne ainsi qu’en Libye. Les détails de cet échange seront fournis lors d’une déclaration commune qui sera faite à l’issue de leur entretien. En tout cas, les grands enjeux de la conjoncture seront au centre des discussions entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune. Bien évidemment, la question ukrainienne appelle forcément l’autre sujet lié à l’approvisionnement de l’Europe en gaz. Bien que Paris assure que la question du gaz ne sera pas au centre des discussions, l’Algérie est devenue un interlocuteur très convoité sur la question depuis le début du conflit en Ukraine.



Relancer le partenariat économique

L’Algérie alimente le Vieux Continent à travers deux gazoducs, l’un reliant l’Algérie à l’Italie, tandis que l’autre alimente le royaume ibérique avec un volume annuel de près de 10 milliards de m3. Sur la question de l’approvisionnement de l’Europe en quantités supplémentaires, l’Algérie a conclu récemment un accord avec l’Italie pour accroitre les volumes acheminés à destination de son premier client, mais partage une vision qui est celle de l’ensemble des producteurs de pétrole et de gaz. Les capacités inutilisées sont très faibles et ce déclin est dû essentiellement à la baisse des investissements mondiaux dans l’amont pétrolier et gazier. Dit autrement, la hausse de la production et de volumes à l’export est tributaire d’un effort français et européen en matière d’investissement. Pour tenter de donner un coup d’accélérateur aux investissements dans le secteur, l’Algérie a adopté une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui cadre l’ensemble des nouveaux contrats conclus avec les partenaires étrangers. Alger devrait faire également la promotion de la nouvelle loi sur l’investissement, à peine publié au Journal Officiel. D’autant plus que les investissements français en Algérie évoluaient à la baisse ces dernières années, tout comme les échanges commerciaux d’ailleurs. Au chapitre des investissements, la France arrive en troisième position derrière l’Italie et l’Allemagne, mais accapare 10% des échanges commerciaux de l’Algérie avec le reste du monde, non loin derrière la Chine qui, elle, monopolise 16% des échanges. Depuis quelques années déjà, le partenariat économique entre les deux pays est resté au point mort, conséquence d’une tension diplomatique provoquée tantôt par la question de la mémoire, tantôt par des propos maladroits de responsables français ciblant l’Algérie. Plusieurs entreprises françaises, dont Suez, en charge de la gestion déléguée de l’eau à Alger, la RATP et les aéroports de Paris auxquels était confiée la gestion du Métro et de l’aéroport d’Alger, ont perdu leurs contrats en Algérie. TotalEnergies est sortie du lot grâce à un important contrat conclu avec Sonatrach, ENI et OXY, il y a de cela à peine quelques semaines, même si la firme française peine à faire aboutir son projet pétrochimique prévu à Arzew en partenariat avec Sonatrach. Quoi qu’il en soit, la visite de Macron se présente comme l’opportunité idoine pour relancer un partenariat économique à la peine.



Solutionner la question des visas

Le Président français sera d'ailleurs accompagné d'une délégation de plusieurs chefs d'entreprises, dont des patrons de grands groupes (Xavier Niel pour Iliad, Catherine MacGregor pour Engie, Rodolphe Saadé pour l'armateur CMA-CGM), mais aussi de plusieurs représentants de PME et de startups. Emmanuel Macron devrait également rencontrer «de jeunes entrepreneurs, startupers, porteurs de projets, algériens, avec lesquels il évoquera notamment leurs projets, mais pas seulement. On prévoit un long échange entre le chef de l'Etat et ces jeunes Algériens», ont indiqué des sources de l'Elysée. Sur la question des Visas, les deux pays semblent vouloir régler leur différend né de la décision de Paris de réduire drastiquement le nombre des visas accordés aux Algériens. Des discussions sont d'ailleurs prévues à ce sujet entre Gerald Darmanin et son homologue algérien Kamel Beldjoudj. Il sera question également du fameux casse-tête de réadmission des ressortissants expulsés de France. Ce différend était d'ailleurs à l'origine direct de la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens. Mais il semble que les deux pays font montre d'une volonté pour plier ces deux dossiers. L'Elysée a relevé que les deux capitales veulent «avancer» sur ce sujet, soulignant que depuis mars 2022, les autorités algériennes ont délivré «300 laissez-passer (pour des retours), contre 17 sur la même période en 2021 et 91 en 2020». Par ailleurs, outre les ministres, les parlementaires et les influenceurs d'origine algérienne qui seront de la délégation d'Emmanuel Macron, ce dernier se fera accompagner également par Benjamin Stora, de Haïm Korsia et monseigneur Jean-Paul Vesco. Pour la partie française, la composition de la délégation et le programme de la visite «montrent le souhait du Président de pouvoir continuer à travailler, mais encore davantage, accentuer la coopération avec le Président Tebboune et les autorités algériennes sur les enjeux régionaux : le Sahel, bien sûr, le Mali, mais aussi la Méditerranée. Et puis, bien sûr, poursuivre le travail d'apaisement des mémoires qui a été accompli». «Mais ce n'est évidemment pas l'objectif premier de cette visite. C'est être tourné vers l'avenir, vers les problèmes présents, tout en continuant le travail d'apaisement des mémoires», souligne une source de l'Elysée. Pour ainsi dire, cette visite en Algérie du Président français, Emmanuel Macron, tentera d'apaiser les tensions autour de la mémoire, d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat économique, mais surtout de rapprocher les points de vue sur les questions régionales et les enjeux de la conjoncture.