Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé vendredi à Alger que l’Algérie continuera à assurer toutes les conditions et tous les moyens pour promouvoir l’investissement, améliorer et protéger le climat des affaires dans le pays, au profit des investisseurs algériens ou étrangers, soulignant que l’investissement figure parmi les “priorités stratégiques”.

“Les opérateurs économiques, qu’ils soient algériens ou étrangers, doivent être convaincus que l’Algérie oeuvre et continuera d’oeuvrer à assurer toutes les assises nécessaires pour soutenir l’investissement, améliorer et protéger le climat des affaires de tout obstacle ou contrainte pouvant entraver l’activité des investisseurs dans notre pays”, a souligné le Président Tebboune dans son allocution à l’ouverture du séminaire international sur “Le rôle de l’avocat dans l’accompagnement de l’investissement et le règlement des litiges”, lue en son nom par le conseiller du Président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, M. Boualem Boualem, en présence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane.

Le Président de la République a souligné que l’investissement interne ou externe figure parmi “les priorités stratégiques de l’Algérie dans le cadre de la nouvelle orientation adoptée par l’Etat dans ce domaine face aux exigences du développement et aux mutations mondiales qui ont un impact direct sur les économies des pays”.

Il a rappelé que la Constitution de novembre 2020 a accordé une place importante à l’investissement pour la réalisation des objectifs de développement et la diversification de l’économie nationale en assurant sa pérennité.

Le Président Tebboune a en outre souligné l’importance des réformes engagées par l’Etat pour soutenir l’investissement sur les plans législatif, organisationnel, administratif et institutionnel, particulièrement dans les secteurs de la finance, les banques, l’industrie et l’agriculture, afin d'”améliorer le climat de l’investissement et renforcer son attractivité notamment après la cristallisation de la vision prospective de l’économie nationale à travers la Constitution de novembre 2020 qui consacre la liberté de l’investissement, du commerce et de l’entreprenariat”.

Lors de cette rencontre internationale de deux jours, les participants auront à examiner une série de questions telles que l’investissement, l’énergie et la concurrence, la jurisprudence dans le domaine de l’investissement, le règlement des contentieux relatifs à l’investissement, l’investissement dans les zones régionales de libre échange et le nouveau cadre juridique régissant l’investissement en Algérie ainsi que les textes d’application y afférents.

La deuxième journée de cette rencontre, organisée par l’Union nationale des ordres des avocats (UNOA) en partenariat avec le ministère de la Justice et en coopération avec l’Union internationale des avocats, sera consacrée aux ateliers sur la médiation, l’arbitrage, la protection de l’investissement, l’avocat et la numérisation.