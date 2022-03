Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi, que la femme arabe a franchi des pas importants et a accompli brillamment et avec mérite des réalisations dans divers domaines.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, par visio-conférence, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme en coordination avec la Ligue des Etats arabes, sous le thème “La femme arabe…singularité et aspirations”, le président de la République a souligné que “la femme arabe a franchi des pas importants dans divers domaines, en tant qu’ambassadrice et diplomate auprès des instances de l’ONU et en tant que savante dans divers domaines scientifiques ce qui lui a valu des distinctions au niveau régional et international”.

“La femme arabe s’est également distinguée en gérant des portefeuilles ministériels divers dont les Affaires de la femme, la Santé, les Affaires étrangères et la Défense mais aussi en assurant le poste de chef de gouvernement”, a poursuivi le Président Tebboune.

Il a salué le rôle constant de la femme arabe dans l’instauration et la préservation de la paix dans les régions de conflits armés conformément à la résolution 1325 qui consacre la participation paritaire et à part entière de l’élément féminin aux opérations de maintien de la paix pour parvenir à une paix durable dans les différentes contrées du monde, tout en rendant un hommage particulier à la femme palestinienne militante et résistante”.

M. Tebboune a appelé les états arabes à œuvrer ensemble à l’intensification des efforts et l’unification des vues pour la consolidation des acquis de la femme en consacrant son autonomisation dans tous les domaines notamment les domaines liés à la technologie avancée et aux technologies spatiales de pointe”.

“La Journée internationale de la femme est célébrée cette année dans une conjoncture exceptionnelle que nous vivons depuis deux ans à l’instar de tous les pays du monde en raison de la pandémie de Covid-19 qui a affecté tous les aspects de la vie sociale et économique”, a souligné le chef de l’Etat, ajoutant que “dans ce contexte particulier, de nombreuses femmes arabes ont pu accomplir des réalisations dans divers domaines et se sont brillamment distinguées, et avec mérite, dans certains d’entre eux, ce qui leur a permis de décrocher des distinctions au niveau régional et international et de faire honneur à notre nation arabe”.