Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, l’augmentation des prix d’achat des légumineuses auprès des agriculteurs et de la marge bénéficiaire des producteurs et distributeurs de lait, selon le communiqué du Conseil des ministres.

Intervenant au terme d’un exposé sur la production céréalière et ses prévisions, le Président Tebboune a ordonné “l’augmentation du prix d’achat des légumineuses suivant les propositions du gouvernement, soit de 3.000 Da pour les haricots et les lentilles et de 2.000 Da pour les pois chiches, et ce, afin d’encourager les agriculteurs”, précise le communiqué.

Le président de la République a instruit également d’accorder l’exclusivité en matière d’importation des céréales à l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et d’œuvrer à porter le taux de rendement par (1) hectare de blé à pas moins de 40 quintaux à travers l’intensification des recherches scientifiques et agronomiques.

Il a instruit, en outre, le gouvernement de recourir aux dernières technologies d’irrigation agricole, notamment en ce qui concerne les superficies de culture céréalière.

Concernant la fourniture du lait subventionné, le Président Tebboune a instruit le Gouvernement de prendre en charge l’augmentation de la marge bénéficiaire d’un (1) Da/litre de lait pour les usines et 2 Da pour les distributeurs, conclut le communiqué.