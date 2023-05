Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, lundi, les Algériennes et les Algériens à adhérer au processus de changement que connait l’Algérie nouvelle dans cette phase, soulignant que les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de la détermination de l’Etat à préserver la dignité du citoyen et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l’édification d’une économie moderne et forte.

Dans un message adressé aux travailleurs algériens, à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, le Président Tebboune a indiqué que “les acquis obtenus dans le monde du travail attestent de notre détermination à préserver la dignité du citoyen, à valoriser les efforts et à ériger le travail en une valeur essentielle pour l’édification d’une économie moderne et forte avec les mains des Algériennes et des Algériens”.

Dans ce cadre, le chef de l’Etat a appelé les Algériennes et les Algériens à “adhérer au processus de changement que connait l’Algérie nouvelle dans cette phase, et à remporter le pari de l’économie de la connaissance et de la transformation numérique”.

Il s’agit, pour ce faire, selon le Président Tebboune, de “veiller à l’utilisation optimale des mécanismes et des dispositifs créés dans l’objectif d’encourager l’initiative et l’esprit d’innovation, et de consacrer la transparence dans la gestion des affaires publiques et du principe d’égalité des chances pour les travailleuses et les travailleurs, et les partenaires économiques et sociaux”.

Le président de la République a adressé, à cette occasion, ses félicitations aux travailleuses et aux travailleurs, saisissant cette occasion pour rendre hommage avec eux “au militantisme des travailleurs et syndicalistes qui ont gravé leurs noms grâce à leur engagement national et leur loyauté à la patrie”.

Le président de la République s’est, également, incliné à “la mémoire des deux martyrs Aissat Idir et Abdelhak Benhamouda et de leurs compagnons parmi les syndicalistes et les travailleurs, tombés en martyrs durant la Glorieuse Guerre de libération, ainsi que les martyrs du devoir national, qui, à travers leurs positions nationalistes audacieuses, ont barré la route aux partisans de l’extrémisme violent et du terrorisme barbare durant les années de la tragédie”.