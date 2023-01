Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi à Alger que l’année 2023 sera “celle du renforcement des acquis et de l’amélioration des conditions de vie du citoyen qui demeure en tête de nos priorités”.

Présidant l’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, au Palais des nations, sous le thème “Développement local : évaluation et perspectives”, le président de la République a indiqué que “l’année 2023 sera marquée par l’accélération de la réalisation des projets et le renforcement des acquis”, ajoutant qu’elle sera également “celle de l’amélioration des conditions de vie du citoyen qui demeure en tête de nos priorités”.

Le Président Tebboune a, en outre, souligné que cette rencontre tend à “conférer une plus grande efficacité à l’action des collectivités locales” et à “évaluer la mise en œuvre des décisions avec une nouvelle vision en vue d’opérer le changement des mentalités et de rompre avec les pratiques bureaucratiques et parasitaires”.

Le taux d’inflation a atteint 9% en 2022

Le chef de l’Etat a souligné l’amélioration des indicateurs économiques de l’Algérie en dépit d’un taux d’inflation élevé.



“Le taux d’inflation était de 9 % en 2022, un taux inacceptable mais comparé à d’autres pays, il est mieux. Ces pays enregistrent un taux à deux chiffres alors que le monde connaît des perturbations économiques”, a déclaré, le président Abdelmadjid Tebboune, lors de l’ouverture de la rencontre gouvernement-Walis, au palais des nations, à Club des Pins, à l’ouest d’Alger.

Hausse des salaires de 47%



Le taux de croissance était de 4,1 % en 2022. “Nous avons fait mieux que d’autres pays et nous souhaitons que ce taux atteigne les 5 % en 2023”, a soutenu le chef de l’Etat. L’Algérie a, selon lui, réduit considérablement les importations.

“La valeur des importations était de 63 milliards de dollars. C’était le résultat d’une dilapidation des deniers publics et de la surfacturation. Une fausse importation. Actuellement, la valeur des importations est de 36 à 38 milliards de dollars. Nous allons continuer à réduire ces importations car il y a encore des abus sans priver le citoyen de quoi que ce soit” a annoncé le chef de l’Etat.



Tebboune a annoncé une hausse des exportations hors hydrocarbures. “La valeur de ces exportations est passée de 1,7 milliards de dollars en 2019 à 7 milliards de dollars en 2022. Elle était de 5 milliards de dollars en 2021.

Une hausse de près de 31 %. Cet effort doit continuer”, a indiqué le chef de l’Etat. Il a précisé que l’Algérie a, pour la première fois, atteint ce niveau important d’exportation en dehors des secteurs du pétrole et du gaz.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, annoncé une hausse de l’ordre de 47 % des salaires des fonctionnaires vers la fin 2023, début 2024. “Nous savons que les salaires actuels ne suffisent pas”, a-t-il noté.

“En 2023, nous allons œuvrer à consolider les acquis, améliorer le niveau de vie des citoyens, réduire le taux d’inflation et atteindre l’efficacité économique. Nous travaillons pour protéger les citoyens des fluctuations de l’économie mondiale”, a-t-il promis.