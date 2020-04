Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune s’est, de nouveau, dit satisfait de «l’amélioration relative» qui caractérise la lutte contre le coronavirus dans le pays. S’exprimant lors du Conseil des ministres tenu dimanche, le chef de l’Etat n’a cependant pas manqué d’appeler l’ensemble des acteurs de la société à «faire montre de davantage de discipline, de vigilance et de patience».



Référence faite au confinement de la population et aux règles de distanciation qui sont à l’origine de l’amélioration relevée ces derniers jours. M. Tebboune est également revenu sur le dossier de l’importation des médicaments pour instruire les responsables concernés de «poursuivre les actions programmées, en dépit de l’amélioration de la situation, pour parer à toute éventualité à l’avenir».

L’intervention du Président de la République s’est voulue un commentaire de l’exposé présenté

par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, consacré à la gestion de la pandémie Covid-19.

Après avoir fourni les chiffres relatifs aux stocks des médicaments et matériels disponibles, actuellement, au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) ou des hôpitaux, M. Benbouzid a passé en revue la stratégie adoptée dans le cadre de la lutte contre la pandémie, laquelle «a permis de créer une plateforme électronique permettant le contrôle de la situation et le suivi de l’évolution de la pandémie, de la mobilité des patients, en sus de la disponibilité des lits et des équipements de prévention, de protection, de diagnostic et de traitement au niveau national», a-t-il expliqué.

Autre satisfaction exprimée par Abdelmadjid Tebboune, celle ressentie à travers la mobilisation des personnels et la contribution de plusieurs secteurs à la lutte contre la propagation du coronavirus. Rappelant que «la crise est souvent source de motivation», il a encore insisté sur «l’impératif de mettre à profit cette situation pour une révision du système sanitaire dans le fond et en détail pour cadrer notamment avec la croissance démographique estimée à un million d’habitants annuellement et asseoir un système de santé moderne garantissant au citoyen une prise en charge sanitaire décente». Dans ce sens, il a appelé à «la libération des initiatives et à la production des équipements médicaux localement non seulement pour atteindre l’autosuffisance mais pour l’exportation également», soulignant «la disponibilité de l’Etat à mettre en place les incitations financières nécessaires à cet effet».



Lorsque les jeunes porteurs de projets se distinguent

Des initiatives qui se sont manifestées notamment chez les jeunes innovants, porteurs de projets et de start-ups et ce à travers l’ensemble des wilayas du territoire national, où ces derniers ont, depuis l’arrivée du virus dans notre pays, contribué de manière aussi spectaculaire qu’efficace à la prévention et la lutte contre la pandémie.

Et c’est sur la participation massive de ces jeunes que le ministre de la Micro-entreprise, des Start-ups et de l’Economie de la connaissance a pu compter pour faire son intervention au Conseil des ministres, mettant en avant des contributions qui se sont traduites par «la mise au point de solutions, réalisables dans l’immédiat pouvant constituer un appui direct aux efforts de l’Etat face aux défis imposés, tant en matière d’équipements médicaux, qu’en moyens de protection, de prévention et de services de soutien, ou encore pour juguler les répercussions négatives suite au ralentissement de la cadence de l’activité économique».

Autrement dit, le Conseil des ministres aura constitué une occasion pour l’esprit créatif et les compétences innovantes des jeunes porteurs de projets de se faire écouter attentivement et, plus, d’être salués par l’ensemble des participants, alors que le Président de la République a, pour sa part, insisté sur «la libération des énergies juvéniles, dont l’exploitation est urgente pour l’Etat», appelant à «la réactivation du Fonds de soutien aux micro-entreprises et start-ups et l’élaboration de lois régissant les initiatives des jeunes dans l’avantage d’intérêt aux besoins des hôpitaux» et mettant l’accent sur «l’urgence de généraliser la numérisation au service de l’économie nationale». <