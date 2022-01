Le président Tebboune a entamé, hier, une visite de travail et de fraternité de deux jours au Caire qui intervient dans la perspective de renforcer les relations entre l’Algérie et l’Egypte à l’aune de la préparation du Sommet de la Ligue arabe, prévu à Alger dans les prochains mois.

PAR NAZIM BRAHIMI

La visite de Tebboune au Caire constitue, selon toute vraisemblance, une étape pour les responsables des deux pays d’aborder les questions d’intérêts communs, essentiellement la situation qui prévaut en Libye en quête d’institutions légitimes et pérennes.

«Cette visite permettra de renforcer les relations historiques et politiques entre les deux pays, de promouvoir la coopération bilatérale et de poursuivre la coordination et la concertation sur les principales questions arabes et régionales d’intérêts communs», a indiqué dimanche un communiqué de la présidence de la République. A propos justement de la crise libyenne, les consultations algéro-égyptiennes se poursuivent en vue de trouver une solution politique inter-libyenne qui déboucherait sur la fin de la période de transition à travers l’élection d’institutions légitimes. Il s’agit, aussi bien pour Alger que pour le Caire de réunir les meilleures conditions pour la tenue d’élections présidentielle et législatives en Libye, une étape déterminante pour doter le pays d’institutions pérennes et mettre, par conséquent, fin aux interférences étrangères qui rythment le paysage politique en Libye.

En ce qui concerne le volet bilatéral, l’escale de Tebboune devrait constituer un bond qualitatif aux échanges entre les deux pays, même si les responsables des deux pays ne cachent pas leur satisfaction à ce qui a été réalisé ces dernières années. Pour Alger et le Caire, il s’agit d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération dans différents secteurs. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé la valeur de 747 millions de dollars en 2020, selon les chiffres du ministère du Commerce. La même source a ajouté que la valeur des exportations algériennes vers l’Egypte avait atteint, en 2020, 188,04 millions de dollars contre 559, 55 millions de dollars des importations. L’Algérie entend, dans ce sens, renforcer les relations commerciales bilatérales et la commission économique à travers la Haute-commission mixte algéro-égyptienne qui se réunira prochainement, selon le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra lors de sa visite la semaine dernière au Caire. A cet effet, l’Ambassadeur d’Algérie en Egypte s’est entretenu, mercredi dernier, avec la ministre égyptienne de la Coopération internationale avec laquelle il a évoqué les relations économiques entre les deux pays dans divers domaines ainsi que les préparatifs de la future réunion de la Haute-commission mixte.

La ministre égyptienne a exprimé, à cette occasion, son «aspiration à renforcer les relations de coopération dans divers domaines en profitant des grandes potentialités économiques que recèlent les deux pays, soulignant «le souci des dirigeants politiques algériens et égyptiens à surmonter tous les obstacles qui pourraient empêcher la réalisation de l’intégration économique à tous les niveaux». De son côté, le diplomate algérien a mis en évidence la nécessité de «booster» la coopération bilatérale ainsi que le «souci» des dirigeants des deux pays à «aller de l’avant» dans la coopération algéro-égyptienne.