Au sein de la corporation des taxieurs individuels, on se dit à la grande majorité pas prêts à reprendre du service avec les conditions de travail imposées par les pouvoirs publics. « Certes ces conditions sont nécessaires pour réduire le risque de contamination entre le client et le taxieur, mais cela nous crée un manque à gagner considérable, voire même de travailler à perte, et du coup nous jugeons préférable de nous abstenir à reprendre la route », soutient-on à l’unanimité du côté de la Fédération nationale des taxieurs. Pour Hocine Aït Braham, président de cette organisation, de qui nous nous sommes rapprochés hier dimanche, « chacun de nous ne voit pas comment arriver à rentabiliser son activité avec des conditions de travail aussi contraignantes. On nous demande de ne prendre en charge qu’un seul client à chaque course et une fois arrivé à destination, il faudra procéder à une désinfection de tout le côté où était assis le client. Un temps d’arrêt qui, en fin de journée, se traduira par un manque à gagner ». Mais ce qui étonne le plus notre locuteur, c’est cette obligation de ne prendre en charge qu’un client par course. « Et quand ce client sera accompagné de son enfant où devant une famille de trois personnes faudra-t-il leur demander de se séparer pour prendre en charge que l’un deux ? », ironise-t-il. Autre condition que le président a tenu à commenter, celle relative à l’obligation d’installer un écran de protection entre les banquettes avant et arrière. « Pour ce faire, il nous faudra débourser de l’argent après près de trois mois sans revenu aucun ». Notre locuteur nous témoignant enfin : « Je reste convaincu que demain, avec de telles conditions de travail, rares seront les taxieurs qui vont reprendre du service.» Et de nous révéler dans la foulée : « Ceux qui vont reprendre la route sont ceux qui ont d’autres revenus, non sans citer les sociétés de location de voiture avec chauffeur qui vont réaliser des chiffres d’affaires record par le biais de notre absence sur le terrain. » De son côté, Hocine Othmani, membre du bureau de la fédération, explique à Reporters : « Nous allons demander à rencontrer la tutelle afin de faire connaître notre point de vue sur les conditions de reprise avec cet objectif d’en revoir quelques-unes, notamment celles de nature contraignante et par voie de conséquence qui se traduisent négativement sur nos recettes au quotidien. Nous espérons que cette rencontre va se solder par des correctifs qui puissent encourager les taxieurs à reprendre la route. »

Egalement sollicité pour connaître son point son point de vue, Boucherit Abdelkader, président de la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et de marchandise (FNTVM), n’ira pas par quatre chemins pour nous témoigner que les conditions de reprise de service dans le transport en commun « sont, du moins pour certaines, irréfléchies pour ne pas dire en totale contradiction avec les spécificités de notre domaine d’activités ». Notre locuteur nous signale à titre exemple : « On nous exige de plafonner nos capacités de transport de voyageur à 50%. Ce qui pour les transporteurs est inconcevable tant leur trajet devient de loin non rentable. » Selon ce dernier, « notre rôle est de permettre à des centaines et des centaines de personnes de se rendre sur leur lieu de travail mais cette décision de réduire de moitié nos capacités de transport va pousser les propriétaires de bus et cars de les laisser au garage ». Le président de la FNTVM suggère donc au gouvernement d’accorder des aides financières aux transporteurs en commun « comme cela se fait dans de nombreux pays, dont les entreprises de transport fonctionnent avec de faibles taux de remplissage, synonymes de perte financière, mais comblés en grande partie par leur Etat ». Notre locuteur nous rappelant enfin que sa fédération « s’est concertée avec le ministère des Transports mercredi dernier afin de trouver des solutions qui répondent tout à la fois aux exigences de protection sanitaire et aux besoins de rentabilités des transporteurs ».

Notons que du côté de l’Entreprise de transport urbain d’Alger (Etusa), ses bus n’ont pas circulé hier alors qu’il était annoncé leur retour de rotation ce dimanche. Nous ne sommes pas parvenus à en connaître la raison, leur cellule de communication était injoignable jusqu’en milieu d’après-midi. Concernant le tramway, il va faire sa réapparition à moins d’un report de dernière minute. n

