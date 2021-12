A la date du 10 novembre 2021, le taux moyen de remplissage des barrages du pays était de 32,58 %. Depuis, il est passé à 36,24%. Une faible augmentation dans l’attente d’autres épisodes pluviométriques, car le taux actuel n’a rien de rassurant tant que le pourcentage n’a pas atteint la barre des 50%.

Par Bouzid Chalabi

C’est pour dire que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les importantes pluies enregistrées du 10 novembre à la première semaine de décembre n’ont pas eu l’effet escompté. On peut en déduire donc que la pluviométrie reste encore très insuffisante pour pouvoir atteindre des niveaux de remplissage qui nous éloignent du spectre de la crise hydrique. Pour l’heure, l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) rapporte, dans son dernier communiqué rendu public hier, lundi 20 décembre, que la réserve totale mobilisée à travers les 75 barrages du pays avoisine les 2,57 milliards de m3 alors qu’elle était, au 10 novembre, de 2,3 milliards de m3. L’ANBT précise, dans ce sens, que les apports enregistrés depuis le début du mois de septembre jusqu’au 12 décembre sont de l’ordre de 862 818 072 m3. Durant cette même période, ces apports sont répartis sur la région Ouest avec 85 164 012 m3, la région du Chéliff avec 329 224 060 m3, la région Centre avec 204 088 000 m3 et la région Est avec 244 342 000 m3, détaille la même source. L’agence précise, dans ce cadre, que 78,04% de ces apports ont été enregistrés entre le 5 novembre et le 12 décembre courant, soit 673 351 280 m3. Pour la seule journée du 12 décembre, l’ANBT a enregistré un apport total de 25 254 290 m3. L’agence note, par ailleurs, que les apports enregistrés durant le mois de novembre ont été « supérieurs à la moyenne du mois de novembre des cinq dernières années », à l’exception de ceux de la région Est qui a enregistré un faible apport, en comparaison de cette moyenne. Ainsi, l’apport enregistré en novembre dernier dans la région Est était de 146 04 millions de m3 alors qu’il était en moyenne de 158 millions

de m3. Dans la région Centre, 185 21 millions de m3 contre 66,86 millions de m3 durant les mois de novembre des cinq dernières années. Dans la région du Cheliff 284 67 millions de m3 contre 45 millions de m3 et, enfin, dans la région Ouest 57,41 millions de m3 contre 32,7 millions de m3. S’agissant de la situation hydrique par région, les données de l’ANBT jusqu’au 12 décembre précisent que le taux de remplissage dans la région Ouest est de 23,12%, soit un volume mobilisé de 212,65 millions de m3. Dans la région Cheliff, le taux de remplissage est de 23,61%, avec un volume mobilisé à 376,15 millions de m3, alors que dans la région Centre le taux de remplissage est de 16,06% avec un volume mobilisé à 272,08 millions de m3. Quant à la région Est, le taux de remplissage est de 59,22%, correspondant à un volume mobilisé de 1,7 milliard de m3. En somme, ce sont toujours les barrages de l’ouest du pays qui enregistrent un inquiétant déficit en matière de remplissage, suivis de près de quelques ouvrages hydriques du Centre.

Salat El-Istisqa à travers les mosquées du pays

Salat El-Istisqa a été accomplie hier à travers les mosquées de la République suite à la sécheresse enregistrée dans plusieurs wilayas du pays. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a indiqué avoir reçu des demandes pressantes de plusieurs wilayas du pays en proie à la sécheresse pour l’accomplissement de Salat El-Istisqa.

Dans une déclaration à l’APS, le sous-directeur chargé de l’information au ministère, Mohamed Zeghdani, a précisé que Salat El-Istisqa était une tradition du Prophète (QSSSL) qui l’accomplissait avec ses compagnons en période de sécheresse. «Même si de fortes pluies se sont abattues sur certaines wilayas du pays ces dernières semaines, d’autres wilayas sont en proie à la sécheresse, d’où le nécessaire accomplissement de cette prière rogatoire à travers toutes les mosquées du pays», a-t-il affirmé. A rappeler que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait récemment saisi toutes ses directions de wilaya pour l’accomplissement de Salat El-Istisqa lundi à 10h00.