La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) reprendra son activité à l’international à partir du 27 juin courant et la vente des billets a été lancée hier. Ses vols réguliers internationaux seront donc «remis en service après plus de deux ans de suspension due aux restrictions sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Dix vols hebdomadaires ont prévus avec la France. «Dès le lundi 27 juin, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim verra l’atterrissage des Boeings 737-800NG de Tassili Airlines, en provenance d’Alger, à raison d’une fréquence bihebdomadaire programmée chaque lundi et jeudi», a-t-elle précisé. Dans le même sillage, la liaison Alger-Paris-Charles de Gaulle-Alger sera opérée chaque dimanche, mardi et vendredi, et ce, à compter du mardi 28 juin, a ajouté la compagnie aérienne filiale de Sonatrach.

Les liaisons bihebdomadaires reliant Alger à Nantes, quant à elles, seront opérationnelles chaque dimanche et vendredi à partir du 1er juillet. «La communauté algérienne se trouvant en région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, et voulant relier l’ouest de l’Algérie ne sera pas en reste, la ville de Strasbourg sera reliée à Oran, à raison d’une fréquence hebdomadaire, programmée chaque jeudi», a fait savoir la compagnie. Il en sera de même pour la liaison Constantine -Strasbourg programmée chaque samedi. En prévision de la mise en œuvre de son programme de vols, Tassili Airlines a entamé l’opération de la vente des billets au niveau de ses agences commerciales, ses agents agréés, ainsi que sur son site web. Il est possible de réserver et d’acheter les billets depuis la France. Cependant, les prix pratiqués par TAL sont également estimés élevés et la communauté algérienne vivant en France a appelé à ce que des efforts soient fournis dans le sens de leur réduction afin de permettre aux familles de venir passer les vacances au pays. I. D.

