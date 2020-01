Yennayer, an II ! Hier, 12 janvier, le Nouvel an amazigh a été célébré officiellement pour la deuxième année depuis que cette date est inscrite dans le calendrier des fêtes algériennes officielles. L’évènement, qui a été fêté partout dans le pays sous une couverture médiatique exceptionnelle, a fait réentendre des voix parmi celles des acteurs du champ de l’amazighité.

Ainsi, le président de l’Académie algérienne de langue amazighe (AALA) a déclaré que «la célébration de la fête de Yennayer à travers tout le territoire national, après son officialisation, est devenue un facteur majeur d’unité et de fierté du peuple algérien». Il s’agit d’un fait historique qui réunit le peuple autour de sa véritable identité», a souligné Abderrahmane Djellaoui. La consécration de Yennayer comme fête nationale «a permis l’émergence d’une célébration officielle et nationale», a-t-il ajouté avant d’avoir estimé que le Nouvel an amazigh était juste une tradition qui se célébrait, généralement, dans la discrétion en Algérie et dans toute l’Afrique du Nord. «Moi, je suis très heureux et content de voir aujourd’hui tous les Algériens et Algériennes célébrer dans la joie Yennayer. Il s’agit d’un fait historique qui réunit le peuple autour de sa véritable identité», a-t-il dit.

Ces mots de M. Djellaoui sont pratiquement les premiers à être prononcés publiquement depuis sa nomination à la tête de l’Académie de langue amazighe en janvier 2019. Il s’agit manifestement d’une parole politique qui devrait être suivie de déclarations scientifiques et techniques sur l’institution qu’il dirige et les missions qui lui sont naturellement confiées, comme de travailler à l’élaboration d’un dictionnaire de tamazight et d’œuvrer à la standardisation de la langue, étape incontournable avant qu’elle ne soit inscrite comme matière obligatoire dans les programmes de l’Education nationale, bien que cette demande est déjà formulée par le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA). Cette parole politique s’explique avant par le fait que M. Djellaoui n’a pas encore été officiellement installé et que l’institution qu’il dirige n’est pas encore dotée de siège ni de structures opérationnelles.

Après des mois de silence, le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, s’est lui aussi à nouveau exprimé à l’occasion de Yennayer dont il a présidé les festivités, avec la ministre de la Culture, à Tipasa. Il estime que l’année 2020 sera une année «prometteuse» en termes de valorisation des acquis et de renforcement du partenariat avec plusieurs secteurs pour la promotion de tamazight. Pour lui, l’année en cours sera prometteuse pour la langue amazighe en vue de «sa promotion, avec toutes ses variantes linguistiques, dans l’Algérie nouvelle qui exige davantage de mobilisation et une prise en charge sérieuse, afin de la mettre sur la bonne voie».



Symbole d’une identité retrouvée

M. Assad, qui s’est exprimé en marge d’un colloque sur le thème de «Yennayer, symbole d’une identité retrouvée et monument historique à valoriser», considère comme nécessaire la valorisation de tamazight par l’intermédiaire de l’Education nationale et des médias. Ainsi, une convention sera signée avec l’Entreprise publique de télévision (EPTV) pour la formation de journalistes en tamazight, en leur dispensant une formation spécialisée qui leur permettra un usage correct de la terminologie amazighe,

Pour le secrétaire général du HCA, la convention signée avec l’EPTV est «une étape importante qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite des acquis, réalisés auparavant, notamment la convention signée avec le ministère de la Communication en 2014 et celle signée avec l’Agence Algérie Presse Service (APS) en 2015, faisant part «d’une convention prévue avec la Radio nationale dans le but d’enrichir et promouvoir la langue amazighe».

«Il n’y a pas de consensus autour des termes utilisés dans la langue amazighe, en raison des variantes linguistiques, ce qui constitue une problématique à prendre en charge à travers l’adoption d’un document référentiel unifié», a-t-il relevé, précisant que «la formation portera sur ce volet».

Pour sa part, le directeur général par intérim de l’Entreprise publique de la Télévision (EPTV), Fethi Saïdi, a dit que «cette convention s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé à la culture amazighe et à la promotion de son patrimoine matériel et immatériel», ajoutant que «cette convention prévoit la promotion des programmes de la chaîne IV dans la forme et le fond, à travers l’unification de la terminologie amazighe, en formant les journalistes dans les différents domaines ainsi que les techniciens pour une meilleure performance».

Le HCA compte également renforcer et généraliser son partenariat avec d’autres secteurs, à l’instar de la justice, qui a vu, dans le cadre d’une convention signée en 2018, la formation de greffiers, à condition de procéder à la généralisation de l’usage de tamazight dans toutes les institutions judiciaires.

Il envisage, en outre, «d’élargir ses activités avec l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement des adultes (ONAEA), pour répondre à la demande croissante sur l’apprentissage de la langue amazighe, outre la conclusion de conventions avec des associations et institutions hors du territoire national, à l’image de la Fondation euro-arabe des Hautes études de Grenade et l’Académie africaine des langues», a fait savoir Si El-Hachemi Assad.

