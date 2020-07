Un terroriste répondant au nom de Melouki Ahmed a été capturé samedi à In M’guel, dans la wilaya de Tamanrasset, par un détachement de l’Armée Nationale Populaire qui opérait en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, a indiqué hier dimanche un Communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN).

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a capturé, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale, hier 11 juillet 2020 à In M’guel, wilaya de Tamanrasset en 6e Région Militaire, le terroriste dénommé «Ahmed Ouled Chila» dit «Melouki Ahmed», qui avait rallié les groupes criminels activant dans la région du Sahel en 2012 », précise le communiqué du MDN.

« Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et au niveau de la 4e Région Militaire, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Djanet, (07) individus et saisi (09) groupes électrogènes, (11) marteaux piqueurs, ainsi que (18) sacs de mélange de pierres et d’or brut, des produits explosifs et divers outils servant dans les opérations d’orpaillage illicite », a-t-il ajouté, signalant que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont, par ailleurs, saisi (7027) unités de différentes boissons à El Oued.

Articles similaires