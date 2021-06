Un enfant est mort dans une mare d’eau dans la zone d’Aguenar, près de l’aéroport de Tamanrasset, et son corps inerte a été repêché par les éléments de la Protection civile, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication de ce corps constitué. Eléments de la Protection civile, accompagnés de plongeurs, ont repêché samedi après-midi le corps du garçon, non encore identifié et dont l’âgé serait d’environ 14 ans, et l’ont déposé à la morgue de l’hôpital de Tamanrasset, a précisé le chargé de la cellule de communication de la PC de Tamanrasset, le lieutenant Abdelfattah Mouatsi. Cette mare d’eau dans la zone d’Aguenar a enregistré par le passé plusieurs cas de noyade, a rappelé M.Mouatsi en signalant que c’est le deuxième cas de noyade dans un plan d’eau enregistré cette année à travers la wilaya de Tamanrasset. Le premier cas l’avait été le 22 juin courant dans un bassin d’eau au quartier Adriane. Les services de la Protection civile ont lancé un appel aux parents afin de sensibiliser leurs enfants aux risques de baignade dans ce genre de bassins et de plans d’eau.

