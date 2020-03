Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) a arrêté jeudi à Tamanrasset un élément de soutien aux groupes terroristes activant dans la région du Sahel, a indiqué hier samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), ajoutant qu’une bombe de confection artisanale et une grenade à main ont été détruites respectivement à Jijel et El-Taref. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 12 mars 2020, à Tamanrasset/6e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes activant dans la région du Sahel, tandis que des détachements de l’Armée Nationale Populaire/ 5ème Région Militaire, ont détruit une (01) bombe de confection artisanale à Jijel et une (01) grenade à main à El-Taref», a précisé le MDN. Concernant la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «un détachement de l’ANP, relevant du Secteur opérationnel In-Amenas/4ème RM a saisi, le 13 mars 2020, (264,4 Kg) de kif traité à bord d’un véhicule à Illizi, alors qu’un détachement combiné de l’ANP en coordination avec les services des Douanes algériennes ont saisi à Tlemcen/ 2ème RM, (39) kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont arrêté à Mila et Bejaïa/5e RM, Aïn- Temouchent/2ème RM et Béchar/

3e RM, (06) narcotrafiquants en leur possession (2925) comprimés psychotropes et (1,99) kilogramme de kif traité», a indiqué le communiqué. En outre, «des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi (900) cartouches de calibres 12mm et 16mm ainsi que (5874) litres de carburants destinés à la contrebande à Tébessa, El Taref et Souk-Ahras / 5ème RM», a-t-on ajouté. Dans un autre contexte, «des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté lors de différentes opérations à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In- Guezzam et Sillet/ 6ème Région Militaire, (31) individus et saisi (16) groupes électrogènes, (09) détecteurs de métaux, (20) marteaux piqueurs, (02) sacs de mélange de pierres, ainsi que (5,5) kilogrammes de kif traité», selon le MDN qui ajoute, dans ce même cadre, que «(2640) litres de carburants destinés à la contrebande, (05) véhicules et (04) téléphones satellitaires et une motocyclette ont été saisis». Par ailleurs, «un détachement de l’Armée Nationale Populaire a arrêté à Bordj Badji Mokhtar/ 6eRM, (06) contrebandiers et saisi (02) camions chargés d’une quantité importante de matériaux de construction et autres articles destinées à la contrebande», selon la même source qui indique aussi que «des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, à

El-Oued/ 4ème RM, (02) individus à bord de (02) véhicules et saisi (29434) boîtes de médicaments, (9600) unités de différentes boissons ainsi que (90) quintaux de denrées alimentaires».

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, le communiqué indique que «des éléments des gardes-côtes ont mis en échec, à Oran/2ème RM, une tentative d’immigration clandestine de (16) personnes, tandis que (44) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen/2ème RM et à Tamanrasset/6ème RM».<

