La grande manifestation économique et commerciale à Tamanrasset, l’Assihar, a pris fin hier après une dizaine de jours d’intenses activités auxquelles ont participé, depuis l’ouverture du salon le 26 décembre dernier, plus de 150 opérateurs nationaux et des pays sahéliens voisins.

Par Salim Benour

L’évènement a permis de savoir, selon les chiffres de la Chambre de commerce et d’industrie locale, la CCI-Ahaggar, qu’en 2021, plus de 100 opérations d’exportation de l’Algérie vers le Mali et le Niger ont été effectuées par 26 opérateurs pour un volume de recettes de plus de 3,4 millions de Dollars et 24,4 millions d’Euros. Ces opérations «export» ont concerné du matériel de construction, des produits agricoles et des articles en plastique.

Selon le président de la CCI-Ahaggar, Laâlaoui El-Ouafi, cette «dynamique» observée l’année dernière devrait se poursuivre et s’accélérer en 2022. Avec son collègue de la Chambre de commerce des régions de Tahoua, Agadez et Zinder, Boubaker Adamou, présent à l’Assihar avec des opérateurs de son pays, le Niger, ils ont appelé au développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux responsables préconisent la création d’une commission mixte algéro-nigérienne chargée de l’examen et de l’évaluation des perspectives économiques et commerciales et des opportunités de développement des échanges et de la promotion commerciale entre les deux pays voisins.

A ce titre, le président de la CCI-Ahaggar, Lâalaoui El-Ouafi, a indiqué que la libération et l’accompagnement des initiatives économiques des opérateurs dans la région vont contribuer sensiblement à la fluidité de la circulation des personnes et des capitaux. Le directeur de la Chambre de commerce de Tahoua (Niger), Boubaker Adamou, a estimé, quant à lui, que «la coordination permanente inter-chambres commerciales devrait engendrer des facilités douanières à même d’ouvrir des horizons à la diversification des échanges commerciaux». Il a mis en avant, à ce titre, la nécessité d’ouvrir des banques dans l’intérêt des deux parties en vue de faciliter le mouvement des capitaux et la domiciliation bancaire, suggérant, à ce propos, l’ouverture d’annexes bancaires dans les deux pays pour accompagner les différentes opérations bancaires. Les deux parties ont appelé à accorder toutes les facilités pour développer le libre échange, tout en prévoyant des mesures incitatives aux opérateurs économiques afin de créer des partenariats économiques et monter des entités économiques mixtes.