Une opération de solidarité portant sur la remise d’aides de solidarité à 318 familles nécessiteuses dans la région de Tin-Zaouatine (510 km Sud de Tamanrasset) a été entamée jeudi par le Croissant rouge algérien (CRA), a constaté l’APS. Ces aides de solidarité, constituées de 40 tonnes d’aides diverses (denrées alimentaires, lait infantile, médicaments, couvertures, matelas, tentes et articles ménagers) acheminées à bord de deux camions de gros tonnage, sont destinées à des familles nécessiteuses algériennes qui se sont établies à Tin-Zaouatine, après avoir fui la région de Kidal (Mali) en 2012 suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays voisin. Saluant l’initiative du CRA, le président de l’association des algériens établis à Kidal, Zidani Chighali, a indiqué à l’APS que «cette opération de solidarité est de nature à contribuer à l’atténuation des souffrances de ces familles algériennes». Il a appelé, en outre, à «réunir les conditions d’intégration de ces familles, notamment dans le domaine de l’habitat, leur offrir des opportunités d’emplois et mettre en place des programmes spécifiques pour les jeunes et la femme». La présidente du CRA, Saïda Benhabilès, avait affirmé, lors de la cérémonie de départ de la caravane, depuis le complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, que ces aides sont «une réponse à un appel de détresse lancé par l’association des Algériens vivant à Kidal et établis à Tin-Zaouatine». «Le CRA a ainsi rassemblé un premier lot d’aides humanitaires fournies par des donateurs», a fait savoir Mme Benhabilès, assurant que cette démarche constitue «une expression profonde de solidarité du CRA envers ces familles». La présidente du CRA a annoncé, dans le même cadre, le lancement prochain d’une caravane médicale au profit de ces mêmes familles. n

Articles similaires