Plus de 200 familles, originaires de différents pays subsahariens, ont bénéficié d’aides alimentaires et médicales au titre des initiatives de solidarité menées par le Croissant-Rouge algérien (CRA) à Tamanrasset. Cette opération de solidarité, qui a donné lieu à la remise de colis alimentaires de première nécessité, fait partie d’une série d’aides ayant ciblé, depuis le début de la pandémie de Coronavirus, plus de 200 familles africaines vivant à Tamanrasset, dont certaines ont bénéficié également de la vaccination anti-Covid-19, a indiqué à l’APS le chargé de la coordination des opérations de solidarité au CRA, Abdessalem Mellal. Selon le même responsable, ces actions reflètent l’engagement des autorités algériennes en matière de prise en charge humaine des ressortissants africains établis dans la région à travers des programmes de solidarité du CRA, dans l’esprit des principes de la Fédération internationale des Croissants et Croix rouges. A ces efforts de solidarité, s’ajoutent l’organisation de consultations médicales (générale et spécialisée) au profit des ressortissants africains, représentant 40 % du nombre global des consultations assurées l’année dernière (2021) par l’hôpital de Tamanrasset, a relevé, de son côté Ilyes Akhamoukh, praticien spécialiste. Les ressortissants africains malades ont profité de 29% des interventions chirurgicales menées en 2021 au niveau de la structure médicale précitée, et représentant également 28% des malades évacués vers les structures du Nord du pays pour des soins spécialisés, a-t-il ajouté.

Pas moins de 215 personnes atteintes du sida, issues de 13 nationalités africaines, ont été prises en charge tout au long des 20 dernières années au niveau de l’hôpital de Tamanrasset qui a également pris en charge plus de 800 malades africains atteints de paludisme, selon la même source médicale.

