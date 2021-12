Une caravane commerciale chargée de 690 tonnes de produits algériens s’est ébranlé dimanche à destination de Niamey (Niger), en marge de l’inauguration de la 35e édition de la manifestation internationale «Assihar» de Tamanrasset. La caravane, dont le départ a été donné par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, accompagné d’une délégation ministérielle, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme des pouvoirs publics visant la promotion des exportations hors hydrocarbures et de la contribution du secteur des Transports aux efforts d’impulsion de la dynamique des exportations. Les 22 camions semi-remorques acheminant ces exportations vers le Niger, à savoir 576 tonnes de canalisations, 94 tonnes de produits de l’agro-industrie et 20 tonnes de meubles, devront parcourir une distance de 1.990 km en sept jours, selon les données du groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique «Logitrans». Cette caravane s’insère dans le cadre des efforts déployés par Logitrans pour accompagner les opérateurs économiques désireux d’exporter leurs produits et de conquérir le marché africain, a-t-on souligné. Le groupe Logitrans a organisé depuis 2018 plus de 105 caravanes commerciales ayant acheminé 65.000 tonnes de divers produits algériens vers des pays du voisinage, dont 21 caravanes à destination du Niger transportant 16.500 tonnes de divers produits algériens, selon les explications fournies par le groupe. Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezzig, préside, en compagnie d’une délégation ministérielle et de membres du corps diplomatique de pays africains accrédités en Algérie l’inauguration de la 35ème édition de de l’Assihar de Tamanrasset.

Articles similaires