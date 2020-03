Vingt (20) nouveaux transformateurs électriques vont renforcer le réseau de distribution dans différentes zones sous couverture de la wilaya de Tamanrasset en prévision de la période estivale, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de l’Entreprise de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz). Acquises pour un investissement de 330 millions DA, les nouvelles installations devront renforcer le réseau d’une capacité de 400 kilovolts et la réalisation d’un nouveau réseau de 80 km de lignes de basse et moyenne tensions, a expliqué la chargée de communication à la Sonelgaz, Hafida Rebai. L’opération concerne l’installation de cinq (5) transformateurs dans la région d’In-Salah, autant d’autres dans la zone frontalière d’In-Guezzam, quatre (4) dans la commune de Tamanrasset, deux (2) à Abalessa, et le reste réparti entre les zones de Tin-Zaouatine, Idelès, Tit et Outoul. Huit (8) équipements ont été réceptionnés en janvier dernier et seront suivi de la livraison du reste du lot au mois de mars courant, a indiqué la responsable, ajoutant que sept (7) nouveaux départs électriques de basse tension seront aussi réalisés, en plus de la réalisation d’une opération d’aménagement sur 23 km de réseaux aériens et terrestres.

« Tous les équipements projetés dans la région seront opérationnels avant l’été prochain », a assuré Mme Rebai. n

