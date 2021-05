Les fumeurs courent un risque jusqu’à 50 % plus élevé de développer une forme grave de la ýCovid-19 et d’en mourir, alerte le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus à l’occasion de Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai de chaque année. Pour le chef de l’OMS, cité dans un communiqué de presse de l’organisation sanitaire mondiale, cesser de fumer « est la meilleure chose que les fumeurs puissent faire pour réduire leur risque face à ce nouveau coronavirus, outre le risque de ýdévelopper des cancers, des cardiopathies et des maladies respiratoires« . Dr Tedros, a en outre appelé tous les pays à jouer leur rôle en se joignant à la campagne de l’OMS et en créant des environnements sans tabac qui donnent aux gens les informations, le soutien et les outils dont ils ont besoin pour cesser de fumer, définitivement. Des solutions numériques pour aider à cesser de fumer ont été proposées à des milliards de personnes par l’OMS en s’associant à WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, AI company et Soul Machines. « Pour aider les consommateurs de tabac à s’engager à s’arrêter de fumer et à réussir à le faire, ýnous utilisons des outils numériques qui permettront de lancer le chatbot de la campagne de l’OMS pour cesser de fumer et de dialoguer, grâce à l’intelligence artificielle », avec une conseillère en santé virtuelle, et de proposer du matériel de plaidoyer en 30 langues, a ajouté pour sa part, le Directeur du Département Promotion de la santé à l’OMS, Dr Rudiger Krech.ý Dans le cadre du Défi « J’arrête de fumer », les personnes qui souhaitent ne plus fumer reçoivent conseils et encouragements chaque jour, et cela pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois. Cette aide est disponible gratuitement sur WhatsApp, Viber, Facebook Messenger et WeChat.ý A l’échelle mondiale, environ 39 % des hommes et 9 % des femmes consomment du tabac. C’est en Europe que l’on constate aujourd’hui les taux de tabagisme les plus élevés, à 26 %, les projections ne montrant qu’une diminution de 2 % d’ici à 2025 si des mesures gouvernementales ne sont pas prises de toute urgence. Selon l’OMS, quelque 780 millions de personnes dans le monde, disent vouloir arrêter de fumer, mais seulement 30 % d’entre elles ont accès aux outils qui peuvent les aider à surmonter leur dépendance physique et mentale au tabac.

