Par Lyes Sakhi

Le Conseil des ministres a, de nouveau, retoqué les deux avant-projets de loi sur l’information et l’audiovisuel. Il a chargé le gouvernement de poursuivre leur « enrichissement » avant qu’il ne les soumette, une dernière fois peut-être, à l’examen du Conseil et boucler le dossier. Un dossier en débat depuis des années et ouvert, publiquement par l’Exécutif depuis février 2020, période à laquelle le département de la Communication d’Amar Belhimer avait annoncé la préparation de nouvelles dispositions juridico-réglementaires pour la gestion et l’encadrement du secteur de l’information.

L’un des grands enjeux de ces dispositions concerne le statut des chaînes de télévision privées et le dessein de les « normaliser » ou de les « rapatrier », étant toutes de droit étranger et ne disposant, à l’heure actuelle, que de bureaux en Algérie, alors que leurs programmes, leurs personnels et leurs revenus publicitaires sont algériens. Une « autorité indépendante de régulation de l’audiovisuel » – publique – est prévue pour veiller au respect et la protection des droits et libertés individuels, à la régulation économique et technologique du marché ainsi qu’à la responsabilité sociale.

Outre le fait de mettre fin à ce paradoxe généré par la loi organique sur l’information de 2012, il s’agit également d’élaborer de nouveaux textes sur la presse électronique ou numérique – qui ne dispose pas encore d’une reconnaissance et d’un statut officiels adéquats – ainsi que sur le marché de la publicité sans omettre le vieux et épineux dossier de la carte de presse. Un chantier ouvert depuis 2008 à la faveur d’un décret puis relancé en 2014 par l’ancien ministre Hamid Grine, qui avait mis en place une commission provisoire d’une durée d’un an, chargée de délivrer une carte provisoire aux journalistes. Depuis, ce dossier attend une réactualisation sérieuse par la mise en place d’outils et d’organismes chargés de statuer sur « qui est journaliste et qui ne l’est pas », selon les termes d’un journaliste-syndicaliste.

En Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a demandé à l’Exécutif d’enrichir les deux avant-projets de loi « à travers le renforcement des garanties de protection de la liberté d’expression et la précision dans les concepts y afférents, notamment à ce qui se rapporte à l’octroi de la qualité de journaliste professionnel, aux critères de promotion de la qualité du service médiatique, à l’adoption d’un discours médiatique responsable et à la garantie de la transparence dans le financement des médias ». Le chef de l’Etat inscrit ces deux projets de textes dans le cadre de la « réforme démocratique que connaît le pays depuis deux ans », en « accord avec les dispositions de la Constitution du 1er novembre 2020 », en ce qui concerne le projet de loi sur l’information, « ainsi que les mutations induites par le développement technologique et les standards internationaux en la matière ».

L’élaboration de cet avant-projet de loi organique sur l’information, lit-on encore dans le communiqué du Conseil des ministres, est « dictée par la nécessité de la mise en place d’un cadre législatif qui répond à la fois aux attentes du citoyen en matière d’information complète et objective, aux besoins d’organisation des professionnels de l’information ainsi qu’aux missions de service public et à l’intérêt général ». La prochaine loi contribuera à « consolider la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique et à favoriser l’émergence d’une presse solidement ancrée dans les réalités nationales, consciente des enjeux et respectueuse de l’éthique et de la déontologie ».

Sur le terrain, s’il n’y a pas encore de débat réel sur ces avant-projets de textes et sur les pratiques professionnelles, en général, il est à parier que leur élaboration définitive par le département de Mohamed Bouslimani, l’actuel ministre de la Communication, ainsi que leur programmation pour examen par l’APN et le Parlement, relancera les discussions sur les grandes questions que se pose sur son avenir le système médiatique algérien en plein bouleversement. n

Articles similaires