Le pape François a appelé dimanche à «déposer les armes» en Syrie et à «reconstruire le tissu social», à l’occasion de l’anniversaire des dix ans de guerre meurtrière dans ce pays. «Je renouvelle mon appel sincère aux parties en conflit pour qu’elles donnent des signes de bonne volonté, afin qu’une lueur d’espoir s’ouvre pour la population épuisée», a plaidé le pape après la traditionnelle prière de l’Angelus du dimanche sur la place Saint-Pierre. «J’espère également un engagement constructif, décisif et renouvelé de solidarité de la part de la communauté internationale afin que, une fois les armes déposées, le tissu social puisse être reconstruit et que la reconstruction et la reprise économique puissent commencer», a-t-il ajouté. Le souverain pontife a déploré que dix ans du «conflit sanguinaire en Syrie» ont conduit à «l’une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre temps: un nombre non précisé de morts et de blessés , des millions de réfugiés, des milliers de disparus, des destructions, violences en tous genres, souffrances inhumaines pour toute la population en particulier pour les plus vulnérables comme les enfants , les femmes et les personnes âgées» La guerre en Syrie, qui entre dans sa onzième année, a fait au moins 388.652 morts, indique dimanche l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) dans un nouveau bilan. Le pape François, qui vient d’effectuer une visite historique en Irak, n’a pas l’intention de se rendre en Syrie, mais lance régulièrement des appels au cessez-le-feu dans ce pays «martyre».

