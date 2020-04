Le ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a informé, jeudi dans un communiqué, l’ensemble des organisations syndicales des travailleurs salariés et d’employeurs enregistrées, de la prolongation, jusqu’au 17 mai prochain, du délai de communication des éléments permettant d’apprécier leur représentativité, prévu initialement le 31 mars de chaque année. «Cette mesure s’inscrit dans le cadre des mesures prises par l’Etat à l’effet de prévenir et d’endiguer la propagation COVID-19», a précisé le communiqué. A ce titre, le ministère a invité les organisations concernées à télécharger ,sur le site électronique du ministère (www.mtess.gov.dz), l’application informatique permettant «d’activer cette mesure prévue par les articles 34 à 37 bis de la loi n 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical».