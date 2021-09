Par MILINA KOUACI

Les syndicats du secteur de l’éducation ont demandé de mettre à la disposition des travailleurs les doses de vaccin anti-covid en quantités suffisantes, sans toutefois rendre la vaccination obligatoire qui créera, selon des organisations syndicales, des problèmes dans le secteur. Une requête prise en considération par le ministère qui a demandé à son partenaire social de contribuer au succès de cette campagne de vaccination.

Le ministère de l’Education nationale, qui a lancé une campagne de vaccination au profit de son secteur, mise sur la vaccination massive du personnel éducatif pour contrer la propagation de coronavirus dans le milieu scolaire. D’ailleurs, la rentrée scolaire a été retardée à cet effet. D’après Abdelkrim Gaïd, président du Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep), la campagne de vaccination connaît un engouement des travailleurs. L’apparition de nouveaux variants de coronavirus impose de réussir la vaccination, sans instaurer son obligation.

Les syndicats ont demandé à la tutelle, lors d’une réunion tenue en son siège le 9 août dernier, de mettre à la disposition des travailleurs le vaccin anti-covid, sans instaurer toutefois l’obligation vaccinale qui créer inéluctablement des problèmes», relate Abdelkrim Gaïd, président du Snadep. Le ministre a exprimé sa «compréhension» envers le souhait exprimé par les syndicats à l’unanimité.

«Nous avons exprimé à la tutelle nos réserves sur une éventuelle obligation vaccinale qui sera contre-productive», dit pour sa part, Ali Bahari, président du Syndicat des corps communs. Pour lui, la vaccination est une «nécessité primordiale» pour freiner la propagation de l’épidémie et atteindre en parallèle l’immunité collective, mais «on ne peut la rendre obligatoire bien qu’elle soit nécessaire pour préserver sa santé», ajoute M. Bahari. Ce dernier se demande pourquoi le pouvoir public n’a pas lancé une campagne de vaccination au profit des élèves. «Certes, partout dans le monde, il y a une défiance envers la vaccination, mais la responsabilité dans la vaccination des élèves revient aux parents», poursuit notre interlocuteur. Les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux ont impacté les citoyens qui manifestent une défiance envers la vaccination. « Les gens ont tendance à croire ce que se dit par des lambdas sur les réseaux sociaux au lieu d’écouter d’éminents scientifiques», indique M. Gaïd.

Pour rappel, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid avait révélé que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de coronavirus étudiait une proposition de vaccination des enseignants au cours de la prochaine année scolaire et faire de la carte de vaccination une condition pour enseigner. De son côté, le ministre de l’Education nationale a appelé les syndicats du secteur à contribuer à la réussite de la campagne de vaccination du personnel du secteur contre la Covid-19 pour une rentrée scolaire sécurisée, stable et sereine. n

