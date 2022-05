Ces organisations se réuniront pour évaluer les dernières annonces faites par le chef de l’Etat dans le domaine socio-économique et décider de la poursuite ou non du mouvement de protestation qu’elles ont commencé à la fin du mois d’avril dernier.

PAR MILINA KOUACI

Les syndicats de la Fonction publique devraient se réunir en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine au plus tard pour évaluer le mouvement de grève de fin avril. Ils trancheront au cours de cette réunion s’ils poursuivront ou non leur action de protestation.

Vingt-huit organisations syndicales devraient se réunir pour évaluer le mouvement de grève de deux jours observé les 26 et 27 avril dernier et décider des actions à entreprendre. Elles devront sans doute passer en revue les dernières annonces du président de la République Abdelmadjid Tebboune relatives à l’amélioration du pouvoir d’achat.

«On ne peut estimer la tendance des travailleurs, le contexte social ayant provoqué le dernier mouvement de grève est toujours d’actualité», dit Zoubir Rouina, secrétaire général du Conseil des lycées d’Algérie (CLA). «Le pouvoir d’achat est érodé et la situation ne tolère aucune une tergiversation», poursuit notre interlocuteur.

Le président de la République a réitéré, à l’occasion de la Fête internationale des travailleurs, son engagement à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens, assurant que l’Etat mobilisera pour cela toutes les ressources possibles. Le 23 avril dernier, M. Tebboune a annoncé des augmentations salariales à partir de janvier prochain. «Nous n’avons rien de concret. Les augmentations salariales annoncées par le Président pour janvier 2023 sont sujettes des résultats définitifs des recettes de l’exercice en cours, alors que le pouvoir d’achat des travailleurs ne cesse de se dégrader», ajoute le secrétaire général du CLA.

Les syndicats de la Fonction publique ont renoué avec la grève suite à la dernière révision du point indiciaire qui a été «sans impact positif» sur le pouvoir d’achat des travailleurs, estiment des acteurs sociaux. «Les salaires de mai confirment que les augmentations sont infimes contrairement aux déclarations d’un cadre du ministère des Finances qui avait affirmé que les augmentations des salaires seront significatives», dénonce M. Rouina. Le décret 22-138 a prévu une augmentation de 50 points indiciaires tandis que les syndicats autonomes demandent l’augmentation à 100 DA de la valeur du point indiciaire. «Tous les travailleurs sont touchés par l’érosion du pouvoir d’achat et de l’inflation et de la hausse vertigineuse des prix des produits de large consommation, y compris les élèves. L’amélioration de la situation sociale des travailleurs se répercutera sur le rendement des travailleurs et des élèves qui travailleront mieux si on leur garantit une meilleure situation sociale», estime le secrétaire général du CLA. Outre la revalorisation du point indiciaire, les travailleurs réclament la création d’un Observatoire national du pouvoir d’achat, la révision du dossier des primes et l’actualisation de la prime de zone sur la base du régime de rémunération de 1989. Ces syndicats n’écartent pas, d’ailleurs, la possibilité d’aller vers d’autres actions «plus radicales» si leurs revendications ne sont pas satisfaites. <