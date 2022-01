La prochaine révision de la loi 90/14 régissant l’activité syndicale, un dossier examiné en Conseil des ministres, promet théoriquement des joutes sérieuses entre un gouvernement qui accuse des organisations syndicales de faire le jeu de formations politiques et les militants de ces dernières qui redoutent un tour de vis et une restriction des libertés syndicales dans le pays.

PAR MILINA KOUACI

Le Conseil des ministres a examiné, dimanche 16 janvier, une série de dispositions inhérentes aux modalités d’exercice du droit syndical. En attendant ce que cet examen donnera sur le plan juridique et législatif, il s’agissait de retenir la formulation selon laquelle les syndicats doivent s’éloigner des «pratiques politiciennes» et de ne pas avoir de lien organique avec des partis, selon les dispositions de la Constitution…

D’ici-là, le débat promet d’être rude sur ce que doit être une organisation syndicale et si elle est dans son rôle ou non quand elle intervient dans l’espace des discussions et des batailles politiques, ce qui est souvent le cas lorsqu’il s’agit des grands dossiers d’intérêt économique et socio-économique en Algérie ou partout ailleurs dans le monde où le syndicalisme est librement exercé. Le contexte, lui, est clair : de très nombreux secteurs sont caractérisés par une forte ébullition socio-syndicale, en particulier dans le secteur de l’Education nationale devenu depuis la rentrée scolaire de l’automne dernier un théâtre de batailles entre des organisations qui revendiquent de meilleurs conditions salariales et socio-professionnelles et le gouvernement.

Dans ce même contexte, le ministre du secteur Abdelhakim Belabed a insisté hier, à ce que l’exercice syndical soit à l’abri des tiraillements politiques et qu’il traduise exclusivement les revendications des salariés. Il recevait hier au siège de son département le syndicat des superviseurs et adjoints de l’éducation dans le cadre de rencontres bilatérales consacrées à la révision du statut particulier. «Chaque syndicat autonome dispose d’un statut particulier que le ministère du Travail approuve. Nous avons également un règlement intérieur que les militants d’un syndicat sont tenus de respecter. Le statut de syndicat est un gage de protection de l’activité syndicale et de sa mise à l’abri de toute incidence politique», a réagi Messaoud Boudiba, porte-parole du Cnapeste. La loi 90-14 protège les syndicats de «toute exploitation politique», a-t-il relevé non sans craindre que l’intention de l’Exécutif soit d’«amender» ou de «remettre en cause» les dispositions de ce texte promulgué pour signaler la fin du monopole de l’UGTA à cette époque-là et considéré depuis comme un précieux acquis en matière de libertés et de pluralisme syndical dans le pays.

«S’il y a un manquement aux procédures ou une violation de la réglementation et des lois de la République en matière de pratique syndicale, les pouvoirs publics devraient les dénoncer et faire cesser toute ambiguïté qui servirait d’autres desseins et d’autres options qui ne sont pas dans l’intérêt des syndiqués», a encore souligné M. Boudiba. Le porte-parole du Cnapeste estime que le problème réside dans «les pratiques de l’administration des différents secteurs qui piétinent les lois en vigueur sans qu’ils soient dénoncés». «Les restrictions des libertés syndicales est un réel problème», a-t-il encore dit avant de conclure que «l’idéal et le souhaitable est que les syndicats soient associés à la révision désormais sûre de la loi 90-14 et leur accorder l’opportunité de débattre et d’enrichir la future loi».

Dans d’autres secteurs, des organisations corporatistes semblent admettre l’idée d’une collusion douteuse entre syndicalisme et politique. «C’est un fait. L’action syndicale ne peut évoluer et réussir sous le couvert de l’action politique», affirme Lounes Ghachi, président du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP). Il indique que des syndicalistes avaient démissionné des syndicats ayant fonctionné sous couvert de partis politiques. «Le rôle d’un syndicat est de défendre les droits et revendications socioprofessionnelles des travailleurs et non de faire de la politique», a-t-il ajouté.

Une position que partage Ayache Kassar, président du syndicat national des corps communs de la santé publique (SNCCSP). Pour lui, seule l’activité syndicale doit intéresser une organisation syndicale. «Certes, sur le plan individuel, l’appartenance politique est un droit consacré par la Constitution. Mais une organisation syndicale ne peut se permettre d’être politisée ou d’être exploitée par une quelconque partie à des fins étroites».