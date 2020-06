Après avoir été entendus, en deux temps, par les instances footballistiques, Fahd Helfaya, président de l’ES Sétif, et Nassim Saâdaoui, agent de joueurs, ont comparu, hier, devant le Procureur de la République de la Première Chambre au Tribunal de Sidi M’hamed. Les deux hommes sont impliqués dans une affaire d’arrangement présumé de rencontres de Ligue 1.

Sauf que cette fois, les deux hommes n’étaient pas les seuls à avoir été convoqués. En effet, quatre autres personnes, cités dans la conversation, devaient témoigner. Il s’agit des présidents de l’AS Aïn M’lila et ses homologues del’US Biskra, CA Bordj Bou Arréridj, à savoir El Hadi Bensid, Abdellah Benaïssa et Anis Benhammadi dans l’ordre. Aussi, le Directeur général de l’USM Bel-Abbès, Kaddour Benayad, devait se rendre à Alger. Mais, tout comme le patron bordjien, il s’est absenté. Le premier a chargé son avocat de le représenter alors que le second nommé a envoyé un certificat médical pour justifier sa défection.

Helfaya et Saâdoui clament leur innocence

En tout cas, l’affaire du document audio semble prendre des proportions pouvant révéler au grand jour la présence concrète de pratiques louches dans le football algérien et au plus haut niveau de l’échelle. Coupable d’avoir enregistré Helfaya à son insu, Saâdaoui a voulu «se protéger et prouver mon innocence dans ce marchandage de matchs. Je suis innocent» Le manager de footballeurs a, encore une fois, affirmé que le support sonore est authentique au moment où Helfaya, son interlocuteur dans cet appel, insistait sur le fait qu’il soit «monté.»

En tout cas, la pratique de Saâdaoui est punie par la loi. Quelle que soit l’intention derrière cette manœuvre. La conversation a été enregistrée d’une manière subreptice et diffusée sur les réseaux sociaux. Cela est en soi une infraction. Même s’il révèle des pratiques qui peuvent être punies par le code pénal algérien en plus d’engendrer des sanctions sportives éventuelles.

L’enregistrement, preuve obtenue d’un délit

La loi algérienne est claire. Dans l’article 303 bis du Code pénal, il est stipulé que «est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui». Et ce, soit «en captant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel» ou «en prenant, enregistrant ou transmettant sans l’autorisation ou le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.»

En outre, il y est mentionné que «la tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée». Et dans tout cela, «le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales». Pour rappel, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé de se constituer partie civile et porter plainte contre X au niveau du Parquet d’Alger pour pouvoir porter cette affaire au tribunal civil. C’est aussi le cas du CR Belouizdad et du NA Hussein-Dey dont les noms ont été cités dans l’échange téléphonique comme cibles des pratiques anti-sportives pour fausser les résultats et le championnat. Affaire à suivre. <