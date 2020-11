Le ministère des Affaires étrangères a démenti, jeudi, les informations relayées par certains médias étrangers et des réseaux sociaux, selon lesquelles le nom de l’Algérie figurerait sur un document émanant d’une institution officielle de l’Etat des Emirats Arabes Unis (EAU), en vertu duquel la délivrance de visas d’entrée aux EAU serait suspendue pour certains pays dont l’Algérie. « Ces informations sont fausses et dénuées de tout fondement. Les hautes autorités émiraties ont démenti en bloc l’existence d’une quelconque décision concernant les citoyens algériens s’agissant de la mesure d’interdiction d’entrer dans leurs territoires », indique un communiqué du ministère. Les hautes autorités émiraties avaient, également, affirmé que « le document comprenant le nom de l’Algérie est faux et a été relayé par des parties aux intentions malsaines », précise la même source.

