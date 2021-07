L’alimentation en eau potable sera suspendue durant 24 heures, à partir de mercredi, dans plusieurs communes de l’est de la wilaya de Bouira, en raison des travaux de maintenance au barrage de Tilesdit à Bechloul, a-t-on appris, mardi, auprès des services de l’Algérienne des Eaux (ADE). Selon la chargée de communication de l’unité de wilaya de l’ADE, Mme Souad Khellife, « cette coupure, qui ne durera que 24 heures, permettra à l’entreprise publique de réalisation de forages Hydrauliques et de Travaux Electromécaniques (Foremhyd ) d’effectuer une opération de maintenance et de réhabilitation de la station de pompage (SP) N1 du barrage de Tilesdit à Bechloul ». « Le communes qui seront affectées par cette interruption sont Bechloul, Bouira, El Asnam, Haizer, Ath Lakser, Ouled Rached, Ath Laâziz, Oued El Bardi, Bordj Okhris, Taguedit et Mesdour », a précisé Mme Khellife à l’APS. « Les travaux consisteront en la pose du 2eme tronçon de la conduite d’aspiration » a-t-elle expliqué, faisant savoir que l’alimentation en eau potable « devra reprendre son cours progressivement dans ces communes à partir de jeudi après-midi ». Fin juin dernier, une opération similaire a été effectuée pour la pose du 2eme tronçon de la conduite de refoulement dans le cadre du projet de la réhabilitation de la (SP)1 du barrage de Tilesdit.

