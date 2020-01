Au lendemain de l’annonce par le fournisseur d’accès internet, Icosnet, (lire l’article de « Reporters » en cliquant ICI) de la suspension , dès mercredi, de « l’activité de connexion à travers la technologie WiMax », et cela « conformément aux directives » de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE), cette dernière a réagi par un communiqué publié sur son site. L’autorité de régulation a ainsi rappelé que le cahier de charge régissant l’activité de FAI ( Fourniture de service d’Accès Internet, amendé en 2017 (FAI), « a été signé par des opérateurs fournisseurs de service d’accès internet dont l’opérateur Icosnet ». Continuant la «genèse» de l’ «affaire», l’ARPCE a expliqué que lors de l’examen des demandes de renouvellement d’autorisation de fourniture d’accès internet formulées par les différents opérateurs, elle a procédé à la « mise en conformité des dites autorisations aux nouvelles dispositions réglementaires ». Pour cela, il a été demandé aux fournisseurs de faire basculer « les liaisons radioélectriques sur des supports filaires conformément au cahier des charges » amendé. Après ces explications, l’autorité de régulation est revenu sur le cas Icosnet en précisant que ce fournisseur d’accès internet « titulaire d’une autorisation FAI a été invité à se conformer aux dispositions en vigueur et un délai de trois

mois lui a été accordé à compter du 29 octobre 2019 ». Il lui a été également demandé, toujours selon le même communiqué, « à informer ses clients de cette nouvelle situation et à se rapprocher de l’opérateur légalement habilité à fournir ce type de connexion ».

La même source conclura par un appel aux clients « ayant fait l’objet de déconnexion » de « se rapprocher des opérateurs dont la liste est disponible sur le site de l’Autorité de régulation (www.arpce.dz) ou de soumettre directement une demande auprès de l’autorité à l’adresse électronique services@arpce.dz, ou par tout autre moyen, afin de permettre à ses services habilités de les accompagner dans leurs démarches ».