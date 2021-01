L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a rendu publique, jeudi dans un communiqué, la décision de suspendre définitivement le programme « Ma Wara’e El joudrane » (Derrière les murs), diffusé par Ennahar TV, « pour plusieurs dépassements professionnels et moraux ». Relevant que ce programme « a souvent dévié de ses objectifs », l’ARAV rappelle les nombreux avertissements adressés à la chaine au sujet de ses contenus, qui suscitent la polémique au sein de la société et des réactions de colère, voire des condamnations. La même source souligne, en outre, une « insistance » à aborder des tabous et des problèmes sociaux portant atteinte à la morale et aux valeurs sociales. Pour l’ARAV, le contenu de cette émission ne sert pas le téléspectateur, qui aspire à une information constructive, qualitative et de sensibilisation à même de contribuer à l’enrichissement de sa culture et à la solution des problèmes de son quotidien. Cependant, la course à la célébrité et à l’audience a eu pour conséquence un traitement superficiel et aléatoire, en l’absence de spécialistes, en fonction des thèmes censés être bénéfiques pour la société, ajoute le communiqué. Rappelant les appels, à maintes reprises, réitérés à l’impératif de promouvoir la scène médiatique, de préserver la dignité du citoyen et de respecter les règles d’éthique et de déontologie, l’ARAV déplore « l’instrumentalisation de certains cas sociaux en tant que phénomènes sans aucune référence à des études scientifiques et à des statistiques exactes ». Le programme a également ouvert la voix à des individus versant dans le charlatanisme et la superstition et tentant d’abrutir le téléspectateur, ajoute le communiqué. Après visualisation et examen des contenus, l’ARAV a décidé de suspendre définitivement l’émission « Ma Wara’e El joudrane », à compter de la date de parution du présent communiqué, et de faire injonction à la chaîne de

