L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a décidé, lundi, la suspension pour une semaine à compter de mercredi prochain de tous les programmes de la chaîne « El Hayat TV » avec un avertissement, suite à la diffusion d’une émission vendredi dernier lors de laquelle un ancien député avait remis en cause l’intégrité de moudjahidine. Dans un communiqué, l’ARAV indique avoir saisi le ministère de la Communication « aux fin de retrait de l’accréditation de cette chaîne pour la durée de la suspension de ses programmes ». L’ARAV affirme cependant « se réserver le droit d’engager toutes les mesures et procédures judiciaires adéquates en cas de récidive de tels dépassements et manquements professionnels », conclut le communiqué.

