L’Algérie qui occupe la troisième place au tableau des pays gros importateurs de céréales primaires a opté, depuis plus d’un an, pour une stratégie claire en termes d’approvisionnement de ses besoins à court et moyen termes. Celle de disposer dans les meilleurs délais d’un important stock de sécurité qui la met à l’abri d’une renchérissement subit des cours mondiaux. Une option qui peut s’avérer payante dans la mesure où le marché mondial risque de s’ébranler dans les jours qui viennent conséquemment à la décision des Russes de suspendre les exportations de céréales ukrainiennes, réduisant ainsi les expéditions en provenance d’Ukraine, l’un des principaux exportateurs de céréales au monde.

Par Bouzid Chalabi

C’est en tout cas un scénario fort plausible dans le sens où la principale voie d’exportation des céréales et d’engrais, pour faire face à la crise alimentaire mondiale causée par le conflit armé qui oppose l’Ukraine à la Russie, sera fermée après avoir été rouverte en juillet dernier. Notons qu’hormis la décision des Russes de suspendre les exportations de céréales ukrainiennes et sa conséquence sur les cours mondiaux, il existe une autre facture qui va être de la partie. L’Organisation onusienne pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a tout récemment (octobre 2022) annoncé qu’elle avait revu à la baisse ses prévisions sur les récoltes mondiales de céréales après une précédente baisse des moissons de juillet dernier. Pour le détail, la FAO a établi à 2 768 millions de tonnes les dernières prévisions concernant la production mondiale de céréales en 2022 soit en recul pour le deuxième mois consécutif. Elles cèdent 5,9 millions de tonnes par rapport à septembre et descendent ainsi à un niveau inférieur de 1,7% à celui de 2021. Ce faisant, il faudra s’attendre à ce que les cours mondiaux s’enflamment et c’est bien sûr les pays en mauvaise posture financière qui seront le plus impactés. On parle même de la famine qui se profile à l’horizon dans certains pays n’étant plus en mesure de satisfaire les besoins de leur population en céréales qui, de surcroît, constitue la principale denrée alimentaire. L’Algérie a réussi jusqu’ici à constituer des stocks importants, comme indiqué ci-dessus, par l’entremise de nombreux contrats d’achats massifs, des milliers de tonnes en l’occurrence conclus au fil des mois. Cela va lui permettre de freiner son programme d’approvisionnement, voire même le geler dans le cas où les cours mondiaux restent scotchés à des niveaux élevés dans l’attente que les cours fléchissent pour que le pays puisse relancer ses avis d’appel d’offres pour l’acquisition de blé meunier. Pour l’heure, notre stock de sécurité peut répondre à la demande de consommation du pays pour une période dépassant les neuf mois. D’ici là, il faudra espérer, d’une part, que les cours mondiaux régressent, et, d’autre part, que notre production nationale passe à un niveau supérieur. Du moins réaliser des rendements de 30 quintaux à l’hectare comme l’a souhaité le président de la République lors d’un Conseil des ministres du mois de septembre dernier. Selon lui, un tel rapport « est à notre portée pour peu que toutes les parties prenantes s’impliquent dans cette optique «, avait lâché le chef de l’Etat lors d’une rencontre avec les walis. C’est donc là un défi à relever pour éviter au pays de lourdes factures d’importation en céréales, mais aussi pour s’éloigner des fluctuations d’un marché céréalier qui demeure à la merci de facteurs géopolitiques. <