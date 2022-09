La section locale du CNADL à Boumerdes exige de la Direction de l’Education de retirer son communiqué et de réhabiliter la directrice de l’école dans ses fonctions.

La direction de l’Education de la wilaya de Boumerdès a suspendu à titre conservatoire la directrice d’un lycée à Ouled Moussa suite à la distribution d’un document qualifié «d’inacceptable et non conforme aux textes et règlements», a indiqué un communiqué de la Direction. La fiche de renseignements comporte, en effet, un volet dans lequel l’élève doit cocher une case relative à la situation sociale de sa famille (riche, moyenne, pauvre). Des expressions jugées «inacceptables et non conformes aux textes et règlements» par la Direction de l’Education qui a annoncé la suspension conservatoire de la directrice de l’établissement jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline de wilaya, conformément aux lois en vigueur.

La suspension de la directrice de l’école a fait réagir le CNADL qui a demandé à la Direction de l’Education de “retirer son communiqué et de réhabiliter la directrice”, indique un communiqué rendu public du syndicat. Pour le CNADL, la suspension de la directrice est “arbitraire et injustifiée car elle s’est appuyée sur des publications relayées sur les réseaux sociaux”, regrette la même source, qui insiste sur le fait que la suspension ne repose sur “aucun fondement juridique”. Le CNADL fait savoir, par ailleurs, que le document en question est un document “interne utilisé dans plusieurs wilayas et pas uniquement au niveau de Boumerdès”.

Articles similaires