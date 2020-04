Les mesures de confinement pour freiner la propagation du coronavirus, évidemment nécessaires et salutaires, affectent durement les artisans et les professions libérales. Mais ce sont surtout les coiffeurs, les vendeurs de vêtements et chaussures, les taxis et autres prestataires qui en pâtissent le plus. Ils sont en effet près de 150 000 en rupture d’activités depuis plus d’un mois. Ils espèrent reprendre du service au plus vite car ils se retrouvent sans ressources. Un vœu que vient de soutenir président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca) Hadj Tahar Boulenouar.

Ce dernier, qui s’exprimait hier au micro de Chaîne 1 de la Radio nationale, a en effet annoncé que son association prévoit de formuler une demande aux autorités compétentes (chefferie du gouvernement et ministère du Commerce) pour lever la suspension, prévue dans le cadre des mesures de prévention, sur les commerces et professions cités plus haut. Une demande qu’il considère légitime compte tenu de la nature des prestations que ces commerces et professions assurent aux populations. Comme il a révélé que les concernés lui ont fait part de leur étonnement en apprenant que certaines activités commerciales avaient été autorisées à rouvrir mais pas d’autres. Sur ce dernier point, le président de l’Anca a fait savoir que les commerçants et les professions libérales, qui sont en contact avec leurs clients, se disent prêts à mettre en place à leur niveau les barrières de protection contre le Covid-19. «Les coiffeurs et les taxis, conscients du risque de contamination sont prêts à exercer conformément aux mesures préventives nécessaires, telles que la distanciation et la désinfection de leur espace de travail au quotidien», a-t-il rapporté. L’invité de la radio a par ailleurs tenu à faire savoir que ce sont les coiffeurs et les vendeurs de prêt-à-porter qui doivent vite reprendre du service. Et d’expliquer : «De nombreux coiffeurs devant leur charges fixes et le besoin de faire recettes travaillent dans la clandestinité encouragés par leur clients habituels qui ne peuvent se priver d’une coupe de cheveu». Concernant les vendeurs de vêtements et de chaussures «ils redoutent de ne pas renouer avec le travail. Et surtout à l’arrivée de l’Aïd, période où ils réalisent leurs meilleurs chiffres d’affaire de l’année». Il a en outre appelé à une exonération d’impôts pour les activités commerciales affectées par les mesures de prévention prévues pour endiguer la propagation de l’épidémie du Covid-19. Avant de clore ce chapitre, Boulenouar appelle «à la reprise des ateliers de confection, des salons de coiffure et d’autres activités, en raison des dommages importants résultant de leur l’arrêt, non sans parler du personnel souvent des pères et des mères de famille dans le grand besoin de travailler».

A propos du mois de Ramadhan, le président de l’Anca a souligné que les marchés seront approvisionnés en quantité pendant toute la période du mois béni et au-delà. «Le stock alimentaire disponible peut assurer des approvisionnements du circuit de la distribution pour une période de six mois», a-t-il révélé. Précisant dans ce sens : «Le stock de légumes et de fruits a atteint les 12 millions de quintaux. Quant au stock de viandes rouge et blanche, il s’élève à hauteur de 120 000 tonnes.» Du coup, selon le responsable, «ces quantités importantes vont annihiler toute tentative de surenchère». Il a enfin lancé cet appel aux consommateurs d’éviter le gaspillage, c’est-à-dire le trop plein d’achat inutile. «Il suffit pour s’en convaincre d’observer ces quantités de nourritures qui prennent le chemin des poubelles», a-t-il enfin déploré.

