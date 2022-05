Par Hamid Bellagha

Le dernier tour de vis opéré par le ministère du Commerce n’en finit pas de provoquer des remous, notamment chez un ministère «voisin», celui de l’Industrie pharmaceutique.

On se souvient que le tour de vis du 24 avril dernier a provoqué des ruptures dans plusieurs classes médicamenteuses, et les pharmaciens qui ne s’étaient déjà pas remis des pénuries précédentes enregistraient encore une nouvelle. La décision du département de Kamel Rezig, celle du 23 mai, de rendre la domiciliation bancaire préalable à toute opération d’importation a provoqué une réaction épidermique, sans jeu de mots, au sein du ministère des industries pharmaceutiques qui rappelle que ses produits sont dispensés des nouvelles mesures bancaires vu que lui seul est chargé de «la régulation du marché pharmaceutique national.»

Cette fois, le ministère de Benbahmed est vite monté au créneau pour bloquer le dernier oukase de Rezig. Et cela semble donner de bons résultats, puisque un semblant de dérogation a été accordé au ministère des produits pharmaceutiques qui pourra, comme un grand, importer sans l’aval de plusieurs «intermédiaires» du secteur financier ou commercial. Un répit est-il accordé à Benbahmed ou son autonomie est-elle, enfin assurée ?

On n’en sait pas beaucoup pour le moment, mais au ministère du Commerce, les cadors devraient comprendre une bonne fois pour toute, comme souligné auparavant sur ces mêmes colonnes, que le médicament n’est pas une marchandise comme les autres.

Les solutions proposées par ce même ministère se transforment très vite en problèmes. Le cas de cette entreprise de l’agroalimentaire domiciliée à Akbou est plus que révélateur puisque ses 350 salariés pointent au chômage depuis 20 jours suite à l’absence d’un intrant dont nul ne sait si c’est à cause de sa présence sur la liste des interdits ou si c’est suite à un retard d’enregistrement chez les banques ou chez la douane.

En tout état de cause, il serait judicieux de réunir tous les ministères concernés par les tours de vis sur les importations avant d’élaborer des lois qui portent préjudices à moult filières. C’est bien beau de vouloir protéger l’économie nationale et de préserver son bas de laine des devises fortes, mais que cela ne soit pas aux dépens du bien-être sanitaire de la population ni aux débours d’entreprises qui mettront la clé sous le paillasson à chaque décision ministérielle inique.

