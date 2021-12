Les services opérationnels de la police ont traité, en novembre passé, 2.562 affaires pénales, lors desquelles, quelque 2.693 mis en cause ont été déférés devant les juridictions, indique lundi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, sous toutes ses formes, notamment en ce qui a trait aux activités des bandes de quartier, les services opérationnels de la police ont traité 2562 affaires pénales et présenté quelque 2693 mis en cause devant les juridictions. Selon la même source, les services opérationnels de la sûreté nationale ont enregistré, durant la période susmentionnée, comparativement aux statistiques enregistrés en octobre de l’année en cours, une baisse de 11,73%, dans le nombre des affaires relatives aux agressions corporelles à l’arme blanche et au port d’armes blanches prohibées.

