Les services opérationnels de la police judiciaire ont traité plus de 25 000 affaires pénales au niveau national au cours du mois de juin dernier, a indiqué hier dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services opérationnels de la police judiciaire ont réussi, au cours du mois de juin dernier, à traiter 25.855 affaires pénales sur l’ensemble du territoire national, ayant conduit à l’arrestation de 23.836 suspects, précise la même source. Parmi les affaires traitées figuraient 3.443 affaires liées au trafic de drogue, 8.509 affaires liées à l’atteinte aux personnes et 10.847 affaires liées aux biens, indique le même communiqué. En matière de délits liés aux TIC, la même source a fait état de 628 affaires enregistrées, 1073 affaires de délits économiques et financiers, ainsi que 491 affaires liées aux atteintes aux mœurs.

