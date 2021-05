Quatre-vingt-dix-huit (98) inspecteurs principaux de police ont prêté serment samedi à la Cour de justice d’Alger après avoir été promus au grade de lieutenant de police, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cette nouvelle promotion a suivi une formation spécialisée dans le domaine de la police judiciaire, le droit privé et public, les procédures pénales et policières, le droit administratif, la police scientifique et les droits de l’Homme. Cette prestation de serment habilite, conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, les nouveaux lieutenants à exercer leurs missions et prérogatives en qualité d’officiers de la police judiciaire, appelés à respecter la loi et protéger la sécurité des citoyens et des biens.

Articles similaires