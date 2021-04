Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté une bande criminelle, composée de 8 individus, s’adonnant à des activités culturelles subversives, financées par une représentation diplomatique à Alger, a indiqué hier mardi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). «Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la circonscription Centre de la police judiciaire et la Sûreté de la circonscription administrative de Bab el Oued ont arrêté une bande criminelle qui a réussi, à travers le financement d’une représentation diplomatique d’une grande puissance étrangère à Alger, à acquérir des équipements et du matériel technologique moderne utilisés dans la production de films et de documentaires provocateurs et la réalisation de pancartes et d’affiches pour les utiliser à des fins subversives lors des marches populaires (Hirak)», précise le communiqué. «Cette pseudo-association culturelle, composée de 8 suspects âgés entre 26 et 60 ans, active sous le couvert d’une association culturelle non agréée, sise à Bab el Oued à Alger», ajoute-t-on de même source. Cette opération, supervisée par les Procureurs de la République près des tribunaux de Sidi M’hamed et Bab el Oued, a permis la saisie de 677 pancartes imprimées, 7 unités centrales de micro-ordinateurs, une (1) caméra numérique haute résolution, un (1) film documentaire, 3 scanners et 12 imprimantes. «Sur la base des données judiciaires fournies par le Parquet, les investigations menées dans l’une des institutions financières ont permis d’aboutir à la source du financement étranger de cette association, dont les responsables ont avoué avoir reçu un financement étranger sous le couvert d’une prétendue activité culturelle», ajoute la source. Après le parachèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes. n

