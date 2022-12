Le Service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a procédé, cette semaine, à l’arrestation de sept (07) suspects issus des wilayas d’Alger et d’El Oued pour trafic illicite de psychotropes au centre et au sud-est du pays, a indiqué samedi un communiqué des services de la sûreté nationale. Supervisée par le procureur de la République près le Tribunal de Rouiba (Alger), cette opération a permis la saisie de 74.100 comprimés psychotropes de type prégabaline 300 mg, de deux véhicules de tourisme et d’un camion remorque, selon la même source. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent pour importation, transport, détention et vente illicites de psychotropes dans le cadre d’un groupe criminel organisé.

Articles similaires