Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la femme, la Sûreté de wilaya d’El Tarf a concocté un programme pour marquer les festivités de cet événement international. Il a été caractérisé surtout par la remise de cadeaux symboliques et honorifiques aux policières relevant des différents services, aux veuves de policiers, aux retraités, aux fonctionnaires féminins des autres Sûretés de daïra, aux lauréates des différents concours sportifs, artistiques et culturels en présence des autorités locales civiles et militaires, judiciaires, administratives, ainsi que des membres de la famille révolutionnaire, des élus, des représentants de la société politique et civile, et ceux de la presse locale écrite, radiophonique et audiovisuelle.

Ainsi, après l’écoute de l’hymne national suivie par l’observation d’une minute de silence à la mémoire des chouhada de la Révolution et du devoir national, le chef de la Sûreté a brossé un tableau récapitulatif des efforts consentis par la femme policière aux côtés de son frère policier dans l’accomplissement de sa mission ayant pour but de sécuriser le pays, les biens et les personnes. Il a ajouté que d’autres missions sont confiées à la femme policière comme son collègue le policier, notamment la prévention et la sécurité routière, lutte contre de la criminalité sous toutes ses formes, la protection de l’enfance, la cybercriminalité, la police des frontières, etc. Pour sa part, la secrétaire générale de l’Union des femmes algériennes à El Tarf a organisé la cérémonie de ces festivités cette année à la Maison des jeunes de la localité de Aïn Kerma, trente kilomètres du chef lieu El Tarf. Lors de son intervention, elle a déploré l’absence des responsables de cette wilaya. Plusieurs femmes ont été honorées, et les hommes ont été aussi félicités pour avoir partagé la joie de toutes les femmes présentes venues de diverses contrées notamment Aïn Kerma et Bouhadjar. Enfin, notons que la direction des Douanes a honoré notre collègue, chef du bureau APS, Mme Fenouche Nadjet pour les efforts déployés afin d’avoir une information vérifiée et crédible. La direction de la culture a organisé aussi une cérémonie en l’honneur des femmes d’El Tarf à la salle Betchine du chef-lieu de wilaya. Par ailleurs, la même direction, en collaboration avec la Maison de la culture a édité une revue culturelle Kanadiles. La direction a pris en charge les femmes peintres venues de plusieurs wilayas qui participent au 2e Salon du 8 au 11 mars 2020.

Ce salon a pour objectif de permettre aux plasticiens d’échanger leurs expériences et à poser les jalons d’une tradition culturelle ayant pour objectif de promouvoir cet art. Cette manifestation culturelle, durant quatre jours au lieu de trois, concourt également à faire émerger de jeunes talents avec des thèmes divers consacrés à la nature, au caractère révolutionnaire etc. Au niveau du hall de la bibliothèque de lecture, les visiteurs ont eu droit à des expositions de tableaux de plusieurs artistes peintres qui ont dédié leurs chefs-d’œuvres à la préservation de l’environnement par le biais de la récupération et le recyclage des déchets domestiques.

M. B.

