Les services de Sûreté de wilaya d’Alger représentés par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Birtouta ont arrêté sept individus pour appartenance à une bande de malfaiteurs, a indiqué, dimanche, un communiqué de ses Services.

Les accusés ont été arrêtés pour appartenance à une bande de malfaiteurs, instauration d’un climat d’insécurité pour semer la terreur, mise en danger de la vie d’autrui, détention de drogues dures (héroïne) et de comprimés psychotropes à des fins de vente, outre le saccage prémédité des biens de l’Etat et entrave du travail des agents chargés de faire le constat des crimes de drogues, et possession d’armes blanches prohibées.

L’affaire a été traitée sous la supervision permanente du parquet territorialement compétent, à la faveur de patrouilles menées au niveau de certains quartiers qui se sont soldées par l’interpellation d’un individu suspect.

Après investigations, la brigade de la police judiciaire a pu identifier le principal accusé et ses acolytes et procédé à leur arrestation.

L’exécution des mandats de perquisition a permis la saisie de 106 comprimés psychotropes, une somme d’argent, deux (02) morceaux de cannabis, un (01) flacon de solution hallucinogène et une (01) arme blanche prohibée de 6e catégorie, a-t-on précisé.

Après achèvement des procédures légales les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.

(APS)

