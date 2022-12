Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré plus de 20.000 infractions routières au cours du mois de novembre dernier, a indiqué, mercredi, un communiqué des mêmes services. Les différentes brigades de sécurité routière relevant du service de wilaya pour la sécurité publique et la sécurité routière ont enregistré 20 641 infractions routières au cours du mois dernier, a précisé la même source. Les brigades de la Police générale et de la réglementation ont également enregistré 2 779 opérations de contrôle des activités commerciales, à travers lesquelles 149 décisions de fermeture émises par les autorités compétentes ont été appliquées. Les numéros verts 15-48 et de secours 17, en sus de l’application «Allo Chorta», sont à la disposition des citoyens pour tout signalement, indique le communiqué. <

Articles similaires