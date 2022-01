La Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d’El Harrach a procédé à l’arrestation de deux suspects, repris de justice, et à la saisie de 24 000 comprimés psychotropes et un montant de plus de 4 milliards de centimes, indique samedi un communiqué de la Sûreté de wilaya d’Alger.

La Sûreté de wilaya d’Alger, représentée par la BMPJ de la Sûreté de la circonscription administrative d’El Harrach, a traité une affaire relative à la détention de comprimés psychotropes aux fins de trafic dans le cadre d’une organisation criminelle organisée, indique la même source faisant état de l’arrestation de deux suspects issus de la wilaya d’Alger et âgés entre 40 et 55 ans. Suite à deux mandats de perquisition et à l’extension de la compétence émis par le parquet territorialement compétent, les mêmes services ont arrêté les deux suspects et saisi dans leur domicile une importante quantité de comprimés psychotropes, estimée à 24 000 de différents types et d’un montant d’argent dépassant les 4,100 milliards de centimes provenant du trafic. Après parachèvement des formalités légales, les deux mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent.

