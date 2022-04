La brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) relevant de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued, a procédé à l’arrestation de 10 individus et à la saisie de comprimés psychotropes et d’armes blanches à Diar El Kef à Bab El Oued, a indiqué dimanche un communiqué de la sûreté de wilaya d’Alger. Les services de sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la brigade mobile de la police judiciaire de Bab El Oued, ont traité une affaire d’adhésion à une bande de quartier et constitution d’une association de malfaiteurs aux fins de trafic de drogues et de produits psychotropes et port d’armes blanches prohibées sans motif légitime. Suite à des informations parvenues aux services de la brigade signalant un groupe de jeunes, repris de justice, qui se livraient au trafic de comprimés psychotropes et de stupéfiants au niveau de Dar El Kef à Bab El Oued, il a été procédé à l’identification et à la localisation de ces jeunes ainsi qu’à la définition du périmètre de leur activité criminelle, lit-on dans le communiqué. En coordination avec le parquet territorialement compétent, la brigade a arrêté 10 suspects issus de la wilaya d’Alger, âgés entre 20 et 40 ans, et saisi 122 comprimés psychotropes, 3 armes blanches prohibées et un montant de 69.900 DA. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.

