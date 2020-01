Les éléments de la Division ouest de la Police judiciaire de la Sûreté d’Alger ont mis fin aux agissements d’une association de malfaiteurs et récupéré un montant volé de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros, a indiqué lundi le chef de brigade de lutte contre l’atteinte aux biens. Lors d’une conférence de presse animée au siège la Division Ouest de la Sûreté d’Alger, le lieutenant Bouguerra Abdenour a fait état du démantèlement d’une bande de malfaiteurs de cinq (5) membres, dont des repris de justice, auteurs de plusieurs vols par effraction. Les investigations menées par les éléments de la Division, soutenus par différents moyens techniques et scientifiques, ont permis l’identification et l’arrestation du suspect principal, lequel a révélé l’identité des autres membres de ce réseau criminel activant dans plusieurs communes ouest d’Alger, a-t-il ajouté. Après l’extension de la compétence territoriale et en coordination avec le procureur de la République territorialement compétent, des mandats de perquisition des domiciles des suspects ont été délivrés, ce qui a donné lieu à la récupération un montant de 1,9 milliard de centimes et 34.000 euros ainsi que des téléphones portables et une arme blanche (un sabre samouraï), a-t-il poursuivi. Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu la même source.

1,7 milliard de centimes en faux billets saisis

Les éléments de la division ouest de la police judiciaire relevant des services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont démantelé un réseau criminel transfrontalier de faux-monnayeurs et saisi un montant de plus de 1,7 milliard de centimes de faux billets en coupures de 1000 DA, a indiqué lundi un responsable de ce corps sécuritaire. L’opération mise sur pied par les services de police de la division ouest de la police judiciaire, dans le cadre de la lutte contre le crime urbain, a permis l’arrestation de 07 individus issues de différentes wilayas du pays et la saisie d’une somme de 1 milliard et 780 millions centimes en faux billets en coupures de 1000 DA, a précisé chef de la brigade criminelle de la division Ouest de la police judiciaire, le commissaire de police, Ahmed Kebir. Agissant sur informations faisant état d’un ressortissant étranger suspect ayant déposé une somme d’argent au niveau d’une banque, la division ouest de la police judiciaire a diligenté une enquête qui a donné lieu, en un temps record, à l’arrestation de tous les membres du réseau criminel, a ajouté le responsable. Après parachèvement de toutes les procédures en vigueur, les mis en causes ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent pour faux-monnayage. n

