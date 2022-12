Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger représentée par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative d’El-Harrach ont démantelé une bande de malfaiteurs composée de 8 individus dont une femme, spécialisée dans le trafic de stupéfiants, a indiqué mardi un communiqué des mêmes services. Cette opération qui s’est déroulée sous la supervision du parquet territorialement compétent a permis l’arrestation de 8 individus repris de justice dont une femme, âgés entre 22 et 45 ans, a précisé la même source. Après perquisition des domiciles des suspects, l’opération a permis la saisie de 732 comprimés psychotropes de différents types, 6 armes blanches prohibées de différents type et calibre, plus de 100 millions de centimes, plusieurs puces de téléphone, et un motocycle utilisé dans le transport et la distribution des drogues. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant le parquet territorialement compétent, selon la même source.

