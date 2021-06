Cinq (05) individus ont été arrêtés dans deux (02) affaires distinctes par les services de sûreté de la wilaya d’Alger, la première liée à l’escroquerie et la deuxième à la possession de psychotropes et leur proposition à la vente illicite, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services de sécurité.

Les éléments de la sûreté urbaine de la circonscription administrative d’El Harrach ont traité une affaire d’escroquerie d’une somme de 43000000 DA et arrêté 3 suspects, ajoute le document.

Dans la deuxième affaire, la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bouzaréah a traité une affaire de possession de psychotropes et de vente illicite.

L’arrestation des suspects, dont un médecin et une secrétaire activant au sein d’une association nationale, s’est soldée par la saisie de 300 comprimés psychotropes.

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent.

